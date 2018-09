In Bremen wird der Kultur so viel Respekt entgegengebracht, dass man sie im Briefkopf des Kultursenators für sich allein, quasi in Quarantäne, stehen lässt. Der Kultursenator in Bremen heißt offiziell "Senator für Wirtschaft und Häfen; Senator für Kultur". Der letzte Kultursenator war Peter Gloystein, ein vormaliger Bankier aus Frankfurt, der im Mai 2005 bei der Eröffnung des Bremer Weinfestes in so ausgelassene Stimmung geriet, dass er einem Obdachlosen den Teilinhalt einer Magnumflasche Rieslingsekt lächelnd über den Kopf goss. Er fand dazu die Worte: "Hier hast du auch etwas zu trinken."

Herr Gloystein trat zurück, weil Bild Fotos vom Vorgang brachte. Da sah man den Senator, wie er sich, im Bewusstsein, einen allseits goutierten Spitzenwitz zum Thema Gütiger Herr und tumber Knecht zu machen, über den Obdachlosen beugte.

Der Bremer Oberbürgermeister Henning Scherf war von den Fotos entsetzt. "Dieses Bild bedient genau die Erwartungshaltung vieler Menschen, wie Politiker mit ihnen umgehen", sagte Scherf. "So etwas brennt sich tief in die Vorurteilslage ein."

Inzwischen hat Witzkultursenator Gloystein einen Nachfolger, Jörg Kastendiek, der das seine dazutut, sich in die Vorurteilslage einzubrennen. Und aus dem Vorurteil ist ein begründetes Urteil geworden. Kultursenator Kastendiek, von Haus aus Betonstahlbauer, Diplomingenieur und Kalkulator, hat in einer bislang beispiellosen Aktion die fahrlässig chronische Unterfinanzierung des Theaters Bremen auf dessen Mitarbeiter abgewälzt. Er weigerte sich, den 430 Mitarbeitern die Oktobergehälter auszuzahlen. Die Gefahr der Insolvenz könne er nicht ausschließen.

Kastendiek sitzt zwar im Aufsichtsrat des Theaters, zeigte sich aber kürzlich sehr überrascht über dessen finanzielle Lage und verlangte von den Theaterleuten einen "erheblichen Eigenbetrag", um das Finanzloch von 4,7 Millionen Euro zu stopfen. Schon zuvor hatte der Finanzsenator Bremens, Ulrich Nussbaum, früher Geschäftsführer bedeutender Fischverarbeitungsfabriken, dem Bremer Intendanten Klaus Pierwoß angedeutet, man könne das Theater Bremen durchaus in die Insolvenz gehen lassen. Er sprach vom möglichen Lohnverzicht der Theaterleute und davon, dass Geschäftsführer vorangehen sollten – und er fragte, was denn Pierwoß für ein Auto fahre. Klaus Pierwoß spricht, obwohl müde und krank, mit Wut von der "ungeheuren Koketterie" des Finanzsenators. Senator Nussbaum, sagt Pierwoß, fahre übrigens einen Maserati.

Mittlerweile hat das Bremer Theater den geforderten Eigenbetrag erbracht. Man will auf Weihnachts- und Urlaubsgeld verzichten. Im Gegenzug hat der Senat 1,9 Millionen Euro freigesetzt, um den Liquiditätsengpass zu beseitigen. Nun beginnen Verhandlungen über Nottarife; Etatkürzungen stehen im Raum. So wird man wohl die Zeit überbrücken, bis Klaus Pierwoß 2007 in den Ruhestand geht und Bremen den Rücken kehrt, weil er, wie er sagt, manche Physiognomien nicht mehr sehen könne.