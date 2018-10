Ein Helm. Was sonst erklärt die Seelenlage dieses Landes, das früher gern kraftstrotzend in die Welt und in die Zukunft blickte (leider auch marschierte), das heute hingegen angstvoll auf die globalen Märkte schaut, vom Absturz wispert, vom freien Fall - man kann ja nichts mehr garantieren.

Nur folgerichtig, dass es wieder ein Helm ist, der Deutschland auch im Jahr 2005 erklärt: ein Fahrradhelm, er kostet 49,90 und schützt vor freien Fällen jeder Art. Dafür sorgen nicht nur Hinterkopfschutzverstärkung und Sicherheitsrücklichter, sondern insbesondere ein Aufkleber auf Stirnhöhe: Made in Germany - garantiert! Schwarz-rot-gold umrahmt, auch das noch. Ein Gütesiegel mit Gütesiegel. Das ist mehr als Parken verboten - aber wirklich! Das ist aufgeklebte Gewissheit mit doppelter Absicherung gegen globale Realität.

Ein Anruf beim Hersteller. Am Telefon erzählt Vertriebsleiter von Pallandt von 100 glücklichen Angestellten im Kleinen Wegle 2 in 71691 Freiberg am Neckar. Styropor? Kunststoff? Riemen? Alles aus Deutschland! Sogar der Aufkleber!! Es geht doch!!! Obwohl: Die roten LED-Leuchten, der Clou des Helmes, wo der Zulieferer die herhabe ... man kann ja nichts mehr garantieren.