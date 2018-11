Auch mehr als zweieinhalb Wochen nach Ausbruch der Vorstadtkrawalle zeigen sich Frankreichs Politiker von den Ereignissen restlos überrollt. Mit pompösen Machtgesten versuchen sie über ihre Hilflosigkeit hinwegzutäuschen: Da verhängt Premierminister Dominique de Villepin spektakulär für drei Monate den Ausnahmezustand, obwohl es sich einzig um nächtliche Ausgehverbote handelt, die bislang in lediglich 6 der 95 Departements angewendet wurden.

Da kündigt der schneidige Innenminister Nicolas Sarkozy die sofortige Abschiebung von Gewalttätern in ihre Herkunftsländer an, obwohl die meisten Randalierer Franzosen sind und von den Übrigen viele noch minderjährig. Da rufen Rechtsextreme und Nationalisten nach dem Kriegsrecht, um Soldaten in den Vorstädten aufmarschieren zu lassen, obwohl dort längst ordnungsgemäß Tausende von Bürgerkriegspolizisten der CRS stationiert sind.

Der Ausnahmezustand ist nicht nur in vielen Vorstädten, sondern auch in den Köpfen der politischen Klasse ausgebrochen. Mit bellizistischen Drohgebärden will sie wenigstens rhetorisch Herr der Lage sein. Von neuen Ideen, von professionellem Krisenmanagement und deeskalierenden Einsätzen in den Banlieues ist dagegen wenig zu spüren. Die "Sinnkrise, Orientierungskrise, Identitätskrise", von der Frankreichs Staatspräsident Jacques Chirac Anfang der Woche mit hoffnungsloser Verspätung im Fernsehen sprach, entpuppt sich nicht allein als Malaise der Jugendlichen. Sie kommt von ganz oben und schlägt daher unten umso brutaler durch. Michael Mönninger