Zwei, drei, vier, steht der Hartz-IV-Prüfdienst vor der Tür. Ängstlich fragen sich die Menschen, ob sie weiterhin mit ihrem arbeitslosen Partner zusammenleben dürfen. »Sind wir noch ein Paar oder schon eine Bedarfsgemeinschaft? Verliert mein Liebster sein Arbeitslosengeld?« Guter Rat ist hier nicht teuer. Unser Tipp: Vermeiden Sie alles, was den Verdacht der Prüfer erregt, zum Beispiel zwei Zahnbürsten, zwei Bücher, ein Doppelbett. Unterlassen Sie in der Öffentlichkeit intime Handlungen, die auf wechselseitigen Gebrauch von Körperteilen im wohnlichen Nahbereich schließen lassen. Vermeiden Sie in Ihren vier Wänden andersgeschlechtliche Spurenelemente wie einsame männliche Socken beziehungsweise Indizien weiblicher Geschmacksverwirrung wie Flokati-Teppiche, Sektkelche, Vanille-Duftkerzen und lila Tischdeckchen. Ein körperbetontes Kurzzeitverhältnis mit Entgeltkomponente und Aufwandsentschädigung, das so genannte Peter-Hartz-Modell, fällt gesetzlich so lange nicht ins Gewicht, wie es als Spontanbeziehung ohne anschließende Wohneinlagerung angelegt ist. Kommt es in derselben Legislaturperiode jedoch zu eheähnlichen Wiederholungshandlungen, muss mit rückwirkenden Leistungskürzungen gerechnet werden. »Wie lange darf meine neue Liebe einhäusig sein?« Hier hält sich der Hartz-IV-Prüfdienst an die bekannte Bauernregel »Besuch und Fisch – drei Tage frisch«. Wollen Sie mit dem betreffenden Subjekt über die 3-Tage-Frist hinaus eine Lebensabschnittsbedarfspartnerschaft eingehen, stellen Sie bitte fest, was der Betreffende Ihnen wert ist. Dazu addieren Sie kostspielige Charakterschwächen (zum Beispiel Warmduscher) und multiplizieren Sie das Ergebnis mit den zu erwartenden Verpflegungs- und Heizkosten. Von diesem Betrag ziehen Sie, soweit vorhanden, die menschlichen Vorzüge des Bedarfserschleichungsverdächtigen ab (kostengünstiger Vegetarier, kulturell anspruchslos). Die Endsumme sagt Ihnen, ob die Beibehaltung der entsprechenden Person versorgungstechnisch lohnenswert ist. Achtung: Nicht jeder Fang ist ein Schnäppchen! Finis