In Shakespeares Wintermärchen liegt Böhmen fantastischerweise am Meer. Heinrich Heines humoristisches Reise-Epos Deutschland. Ein Wintermärchen folgt zwar der realen Wegstrecke, auf der Heine nach zwölf Jahren in Paris im Winter 1843 nach Hamburg fuhr, doch erfasst das Gedicht ein irrealeres Gebiet als Shakespeares Böhmen: Es erkundet die mythisch-mentalen Grenzen eines zwischen Vergangenheit und Zukunft verträumt liegenden Landes.

Einen Vorgeschmack aufs 150. Heine-Todesjahr 2006 geben nun zwei gegensätzliche Aufnahmen dieser bissigen wie zärtlichen Dichtung über ein Deutschland, das unter seiner Nachtmütze noch immer vom Sieg gegen Varus' Legionen träumt und zugleich mit Barbarossa gen Zukunft aufbricht - während die Gegenwart Zensur und Kleinstaaterei prägen. Ihnen gelten Heines unübertroffene Versattacken, deren Reime hinterrücks Idole umhauen, wenn Gotte in Sprotte, Recke in Drecke echot. Allerdings: Wie sauber Heine auch mit den Heiligen Drei Königen zu Köln aufräumt oder Deutschlands Zukunft im Abort Karls des Großen erschnuppert - er betreibt keinen Guillotinen-Sarkasmus, sondern chirurgische Ironie, um die reaktionären Geschwüre zu entfernen, damit ein neues Geschlecht, / Mit freien Gedanken, freier Lust wachse.

Wie ernst es Heine mit dem Optimismus ist, überrascht heute mehr als seine Ironie. Ohnehin ist die Vielstimmigkeit dieser Sonate aus Rührung, Schärfe und Pathos kaum zu erfassen: Christian Brückner (edition parlando, 2 CDs, 96 Min., 19,95 e) hat sich für einen gedämpften, lyrischen Ton entschieden, der die Grundskepsis des Gedichts trifft. Heines leichtere, oft spaßende Stiche blitzen kaum auf, dafür liegt zu viel Schnee auf Brückners Ebenholzstimme.

Sein Vortrag ist eher eine schwere deutsche Winterreise als eine vom französischen Esprit inspirierte Fabel. Anders liest Gerd Wameling (der hörverlag, 2 CDs, 94 Min., 19,95 e): Hier rollt Heine auf hartem Grund dahin, auf den es nach parodistischen Abstechern stets zurückgeht. Wameling setzt auf respektlose Vernunft, und die lässt Reime etwas eckig stehen. Dabei ist Heines Wintermärchen alles zugleich: aufklärerisch und romantisch, revolutionär und sentimental. Vielleicht geht es ja nicht anders, als dass Brückner und Wameling den ihnen nahen Teil dieser Stimmen aufgreifen.