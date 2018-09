Ist das von der Großen Koalition für 2007 versprochene Elterngeld unsozial, weil es sich nach dem bisherigen Einkommen der Eltern richtet?

Greift es verfassungswidrig ins Erziehungsrecht der Eltern ein, weil es nahe legt, dass auch Männer zwei Monate bei ihren Kindern verbringen?

Nichts von alledem. Das Elterngeld ist der Anfang einer dringend nötigen Wende: hin zu einer Familienpolitik, die das Leben mit Kindern möglich und wünschenswert erscheinen lässt.

Bisher ist in Deutschland vor allem die formale Gleichberechtigung der Frauen durchgesetzt. Sie dürfen studieren oder nicht studieren, Karriere machen oder nicht, Kinder bekommen oder eben keine. Dass sie, zumal die gut ausgebildeten Frauen, immer öfter keine bekommen, wächst sich zu einem handfesten Problem für die Gesellschaft aus: Dafür gibt es zwei einfache Erklärungen: Erstens geht es gegen jeden Zeitgeist, dass sich junge, gut verdienende Frauen auf unbestimmte Zeit in ökonomische Abhängigkeit von einem Ernährer begeben. Man mag das als Abkehr vom Solidaritätsmodell Familie beklagen – Tatsache ist aber, dass die Frauen immer seltener dazu bereit sind.

Diesem Unwillen trägt das Elterngeld Rechnung, indem es den Verdienstausfall einer Mutter (oder, was unter den neuen Bedingungen wahrscheinlicher wäre als bisher, eines Vaters) für zehn Monate zu 67 Prozent ersetzt. Das ist nicht unsozial, dem Staat sind damit nicht die Kinder unterschiedlich viel wert, sondern die "Opportunitätskosten" des sorgenden Elternteils. Die Einkommensabhängigkeit drückt ganz nüchtern das Ziel dieser staatlichen Subvention aus: Sie soll Nachwuchs auch bei den Gut- und Besserverdienenden fördern, denn davon gibt es zu wenig.

Zweitens haben die Frauen es satt, dass die Kinder, die wir alle brauchen, im Alltag so ganz allein ihr Problem sein sollen; dass "Vereinbarkeit" von Familie und Beruf automatisch etwas ist, wobei jeder an Mütter denkt. Das Elterngeld kann nun für zwei Monate zusätzlich gezahlt werden, wenn Väter in dieser Zeit zu Hause bleiben: ein ganz sanfter Anreiz. Niemand, der sich dadurch bevormundet fühlt, muss diese neue Leistung in Anspruch nehmen. Wer es aber tut, trägt mehr zur Zukunft dieses Landes, seiner Paarbeziehungen und Familien bei als jene, die sich an das Alleinernährermodell klammern. Susanne Gaschke