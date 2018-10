Es ist nicht lange her, dass Deutschland doppelt auf der Welt war. Ganz ähnlich wie in der Geschichte vom doppelten Lottchen: ein Lottchen war bei Papa, eins bei Mama, und weil Papa und Mama sich nicht besonders gut verstanden, gab es die doppelte Haushaltsführung. Dann probten die Kinder den Aufstand, Mama und Papa rauften sich zusammen, die zwei Haushalte wurden wieder zusammengeschmissen. Verständlich, dass dabei viel überflüssig gewordener Hausrat auf dem Müll landete. So ist es in der Geschichte vom doppelten Deutschland auch gewesen. Einen Ausweg, einen dritten Weg, an den Müllbergen vorbei, hat es nicht gegeben.

Das vorläufig letzte Opfer dieser Sperrmüllaktion ist gerade in Leipzig zu beklagen. Reclam Leipzig wird geschlossen. Die 177jährige Geschichte des Leipziger Verlagshauses ist damit zu Ende. Von der 40-jährigen Arbeit des einst renommierten DDR-Verlages bleibt nichts als ein Label, das eine Produktpalette des Stuttgarter Reclam Verlages noch eine Weile dekorieren wird. Ein großer Verlust für Leipzig und die deutsche Verlagstradition.

Wir erinnern uns: 1828 gründet Anton Philipp Reclam den Reclam Verlag in Leipzig, 1869 erscheint der erste Band der legendären, legendär billigen und legendär weit gefächerten Universal-Bibliothek, aus der später die kleinen gelben Hefte geworden sind, die wir alle in der Schulmappe hatten. 1950 teilt sich der Verlag, in Stuttgart wird eine neue Filiale gegründet, Reclam Leipzig wird teilenteignet und zum volkseigenen Betrieb, unter dem Verleger Hans Marquardt erscheinen in Leipzig neben d en deutschen Klassikern und der russischen Avantgarde auch Autoren einer DDR-Gegenkultur. Beide Verlage führen die rentable Universal-Bibliothek fort.

Nach der Wiedervereinigung und der Rückgabe des Leipziger Mutterhauses an die Stuttgarter Reclam-Familie wird die Leipziger Universal-Bibliothek als Erstes entrümpelt. Familie Lottchen benötigt nun keine zwei Ausgaben von Goethes Faust mehr. Das gründerzeitliche Verlagshaus mit 15 000 Quadratmetern im Graphischen Viertel von Leipzig wird verkauft. Die von der Treuhand verlangten Garantien für das Leipziger Stammhaus werden eine Weile eingehalten, ein nachhaltiges Interesse an einem Leipziger Verlagsprofil, das diesen Namen verdient, überhaupt an einer Literatur jenseits des Lehrplans, war in Stuttgart indes nicht zu erkennen. Die Programmleiter gaben sich in Leipzig die Klinke in die Hand, der eine versuchte sich in Judaica, der nächste mit Prosecco trinkenden Mädels. Ein Zufallstreffer, Robert Schneiders Bestseller Schlafes Bruder, finanzierte die schleichende Abwicklung eine Weile. Eine Chance wurde verspielt.

Jetzt ist es geschafft, das Programm, zuletzt von einer vierköpfigen Schrumpfmannschaft betreut, wurde immer beliebiger, immer erfolgloser.

Nachdem man allen Hausrat entfernt hat, wirft man nun das Kind aus dem Fenster, den Stuttgarter Bilanzen zuliebe. Lieber tot als teuer, geht so nicht ein altes schwäbisches Sprichwort?