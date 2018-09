Den schwersten Job in Berlin haben nicht etwa Kanzlerin Angela Merkel oder Franz Müntefering, sondern Peter Ramsauer von der CSU, auch Ramses genannt. In den vergangenen Jahren war seine vornehmste Aufgabe beim Weiß-blauen Stammtisch, einer als Hintergrundgespräch mit der Presse getarnten Kabarettsitzung, die Ausführungen des bisherigen Landesgruppenchefs Michael Glos auf Aufforderung - Stimmt's net, Peder? - mit den Worten: Ja, Michel, 's stimmt zu beeiden. Nun ist Glos Wirtschaftsminister und Ramsauer sein Nachfolger, auch als Präsident des Stammtisches, der Rollenwechsel fällt beiden nicht leicht.

Besondere Identitätskonflikte verursachte Glos und Ramsauer nun der Fall des Gasnossen (Bild) Schröder. Glos, der als oberster Förderer der deutschen Wirtschaft die Ostsee-Pipeline zwischen Russland und Deutschland gut findet, konnte zunächst am Engagement Schröders bei einer Tochter des russischen Gaskonzerns Gazprom nichts Schlimmes entdecken. Wechsel von der Politik in die Wirtschaft seien grundsätzlich richtig, fand Glos. Das Sein bestimmt eben auch in der CSU das Bewusstsein: Früher, bekannte Glos, hätte er sich selbstverständlich anders geäußert. Das musste nun Ramsauer übernehmen, der befand: Politischen Anstand, den hat man eben, oder man hat ihn nicht.

Vielleicht sei ja die Tatsache, dass Schröder sein Engagement als Ehrensache sehe, ein Hinweis darauf, dass er auch ehrenamtlich arbeiten wolle.

Was den Fall Schröder in puncto Anstand von dem des bayerischen Wirtschaftsministers Otto Wiesheu unterscheidet, der für die CSU in den Koalitionsgesprächen den Bereich Verkehr verhandelte, um dann in den Aufsichtsrat der Bahn AG zu wechseln, konnte Ramsauer allerdings nicht erklären. Hier gelte das Verdikt Edmund Stoibers, wonach jeder deutsche Verkehrsminister alles dafür tun müsse, dass das Bundesunternehmen Bahn bestmögliche Rahmenbedingungen erhalte. Damit sei die Sache abgefrühstückt.

Wenn zwei das Gleiche tun, ist das eben noch lange nicht dasselbe. Ehrenwort.