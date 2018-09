Ein Feuerwerk vor der Kulisse der Kölner Altstadt, das ist der funkelnde Höhepunkt einer Silvesterkreuzfahrt auf dem Rhein. Und die dauert nicht nur die Stunden über den Jahreswechsel, sondern vier Tage. Die Reise an Bord führt von Köln rheinaufwärts bis Rüdesheim und wieder zurück. Stationen sind Andernach, Boppard und Oberwesel, wo jeweils Zeit zu einem ausgiebigen Bummel bleibt. Am Silvestermorgen wird in Rüdesheim angelegt, nach einem Frühschoppen wird zurück nach Köln geschippert, um zwischen den beleuchteten Rheinbrücken das neue Jahr zu begrüßen. Mit besonderen Ermäßigungen für Kinder will der Veranstalter die ganze Familie an Bord locken - von den Enkelkindern über Eltern bis zu den Großeltern.

Silvester-Rheinfahrt vom 29. Dezember bis 1. Januar ab 355 Euro. Auskunft: Tel. 02208/91 07 91, www.astra-reisen.de

Wie die echten China-Böller klingen, hört man am besten auf den Straßen Pekings. Im Reich der Mitte findet das traditionelle Neujahrsfest zwar erst Ende Januar statt, aber in den Metropolen wie Peking oder Shanghai, wo europäische Langnasen leben, wird auch in der Nacht zum 1. Januar gefeiert.

Und auch wenn sich die Chinesen ihre Raketen für den Beginn des Jahrs des Hundes aufheben, knallt vielleicht mehr als nur der Sektkorken. Wer seine Peking-Reise mit FTI über Silvester terminiert, bleibt sechs Tage lang in der Stadt, zu Silvester erwartet ihn eine Party mit Gala-Diner, Tombola sowie Tanz und Akrobatik chinesischer Künstler. An den anderen Tagen ist dann Zeit für Ausflüge zur Verbotenen Stadt, zum Sommerpalast oder zur Großen Mauer.

Peking-Reise mit Silvestershow vom 28., 29. oder 30. Dezember an, ab 788 Euro (inklusive Flug ab Frankfurt am Main). Auskunft: Tel. 01805-38 42 50, www.fti.de