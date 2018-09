DIE ZEIT: Einen Tag nach der Landtagswahl im Februar 2005 kommentierten Sie die Frage nach einer Großen Koalition mit dem inzwischen viel zitierten Satz: "Und was wird dann aus mir?" Was ist aus Ihnen geworden, Frau Simonis?

Heide Simonis: Die ehrenamtlich tätige Bundesvorsitzende von Unicef Deutschland mit einem ausgefüllten Alltag. Zudem halte ich auch noch diverse Schirme über soziale Einrichtungen wie "Schüler helfen Leben", die schleswig-holsteinischen Tafeln, Einrichtungen für traumatisierte Frauen, Obdachlosenhilfen oder einen Förderverein für Palliativmedizin.

ZEIT: Ihre emotionale Reaktion führte dazu, dass Bild Sie als "Pattex-Heide" bezeichnete, die an der Macht klebt…

Simonis: Was mich damals sehr verletzt hat. Dahinter steckt eine Politikauffassung, die ich für schädlich halte, von rachsüchtigen, raffgierigen Menschen, die es anscheinend nur in der Politik gibt – kein einziger Chefredakteur, kein Intendant oder Unternehmensboss hat demnach einen Dienstwagen, eine Sekretärin oder wird gerne eingeladen. Das ist verlogen.

ZEIT: Haben Sie jenen Satz je bereut?

Simonis: Nein, was gesagt ist, ist gesagt. Bereut habe ich, dass ich am Tag nach der Wahl unausgeschlafen zu Beckmann in die Talkshow gegangen bin. Das Wissen, dass ich nicht glänzend aufgelegt sein würde, hätte mich davon abhalten sollen.