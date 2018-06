Es ist ein irrlichterndes Projekt. Mehrere Regierungen haben sich bereits daran versucht. Zu großkoalitionären Zeiten etwa bastelten rivalisierende Teams an schwarzen und roten Konzepten, die schnell an den ihnen zugedachten Orten abgelegt wurden: in der Schublade für halbherzig Beabsichtigtes. Eine Regierungsbildung später nahm sich der historisch ambitionierte Nationalratspräsident und Universitätsprofessor Andreas Khol des Gedankens an und setzte ihn auf seine persönliche Prioritätenliste. Mit dem nämlichen Resultat.