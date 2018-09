Die Zahl des Jahres ist 5500. Nein, das ist kein neuer Haustarif bei Volkswagen, sondern die magische Grenze, an der sich der Deutsche Aktienindex Dax dieser Tage versucht. Satte 29 Prozent hat er binnen zwölf Monaten zugelegt, was übrigens kein Würfel-Orakel, Tarot-Kartenleger oder Goldman-Sachs-Chefvolkswirt jemals öffentlich vorhergesagt hätte. Die praktische Frage aber lautet: Jetzt (noch) einsteigen? Hier hilft der Blick in die Sterne, auch wenn dieser aktuell durch Winterwolken leicht getrübt ist. Fische können über mangelnde Liquidität nicht klagen. Waagen bringen sich durch den gleichzeitigen Kauf von Put- und Call-Optionen um jede Gewinnchance. Im Zeichen des Geiers Geborene nutzen die Möglichkeit zum schnellen Profit, der Aszendent Heuschrecke sorgt bei ihnen für 25 Prozent Mindestrendite. Alle anderen können beruhigt sein. Der Dax steigt 2006 bis auf 6104 Punkte. Performance ist kein Schicksal - die Sterne wollen es so.