Als der Gefreite Zahirul Islam die Taschen packte, standen neben ihm seine Frau und sein Sohn. Seine Frau reichte ihm zehn Seifenstücke der Marke Imperial, im Dorf gekauft in einer Wellblechhütte. Reichte ihm mehrere Tuben Kool Shaving Foam, Deostifte der Marke Do it!, Talkumpuder von Pond's.

Reichte ihm das Nescafé-Glas mit den Medikamenten, sie hatte es in ihrer Sorge randvoll gestopft. Kein gesunder Mann braucht so viele Tabletten und Zäpfchen, nicht einmal in einem Jahr, aber seine Frau hätte Zahirul gern noch mehr mitgegeben, ihre Liebe, ihren Schutz. Es war unmöglich, die blaue Tasche war voll.

Sie traten vor die Tür des sandfarbenen Hauses aus Lehm, die Erde war aufgeweicht vom Monsunregen, er drohte das Haus wegzuspülen zwischen den Eukalyptusbäumen - Zahiruls Familie, seine Eltern, die sechs Geschwister, das Dorf im Norden Bangladeschs und seine 1000 Menschen. Zahirul hatte für sich und seine Frau ein neues Haus gebaut, eines aus Stein, wie es reiche Leute tun, näher am Dorfplatz, auf dem die Kühe grasen. Das Haus war aber nicht rechtzeitig fertig geworden.

Betet für mich, sagte er zu Vater und Mutter, dem älteren Bruder, den fünf Schwestern. Zu seiner Frau und seinem Sohn sagte er: Betet für mich, dann wird mir nichts geschehen. - Er hatte keine Angst, sagt heute sein Bruder.

Der Sohn, sechs Jahre alt, will Kampfpilot werden, den Vater rächen

Es war der 12. August 2004, ein Donnerstag, Zahirul fuhr zurück in die Kaserne. Er holte zwei Uniformen aus dem Spind, eine Jacke, zwei Hemden, hellblau und dunkelblau, vier Unterhemden in Tarnstoff, zwei Polohemden, weiß, einen Trainingsanzug, hellblau, eine kurze Hose, vier Paar Frotteesocken, sechs Taschentücher, drei Baseballmützen, zwei Barette, das zweite Stiefelpaar. Er nahm vier Lungis, bunte Wickelröcke, die in seiner Heimat auch Männer tragen, dazu den Rucksack, zwei Bettbezüge, Wolldecke, Blechtasse, zwei Plastikteller, Besteck, Moskitonetz, Taschenlampe, Reinigungsbürste. Er stopfte alles in die größere der beiden Taschen, tat den Gebetsteppich hinzu, die Gebetsmütze, den Schlafsack, den Regenmantel, das Survival-Kit mit Messer und Angelschnur und Tabletten, die man ins Wasser tut, um Keime zu töten - für den Fall, dass er im Dschungel verloren ging. Er dachte auch an das Erste-Hilfe-Set und vergaß nicht das Passfoto seiner Mutter.

Zahirul trug schwer, als er zum Flughafen von Dhaka fuhr, bereits im Kampfanzug. Gefreiter Zahirul Islam, 31 Jahre alt, Dienstnummer 4009330 der Armee von Bangladesch. Er schleppte klaglos, wie alle 450 Soldaten des 5.