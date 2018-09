Alles begann schon 2004 mit Anzeigen und Werbespots für ein bis dahin unbekanntes Bezahlfernsehen, das den Namen Kabel Deutschland Home trug. Als Nächstes ließ die Kabel Deutschland GmbH (KDG) in Berlin, Hamburg und München Postwurfsendungen verteilen, in denen sie mitteilte, dass sich ihr TV-Kabelnetz auch zum Surfen im Internet und zum Telefonieren eigne.

Schließlich wurde am 21. Dezember dieses Jahres bekannt, dass die TV-Übertragungsrechte an der Fußball-Bundesliga im Bezahlfernsehen an eine Firma namens Arena gehen. An dieser will sich die KDG mit großer Wahrscheinlichkeit zur Hälfte beteiligen. Und nur einen Tag später verkündete dieselbe Gesellschaft, dass sie künftig die Sender der RTL Group (RTL, RTL 2, Vox, Super RTL, n-tv) digital verschlüsselt in ihr Kabelnetz einspeisen wird - und zwar zu Konditionen, welche die bisherigen Gepflogenheiten der Branche auf den Kopf stellen.

Der größte deutsche Kabelnetzbetreiber KDG beschäftigt rund 2500 Mitarbeiter und besitzt 260 000 Kilometer TV-Kabel. Er bedient fast zehn Millionen Haushalte in 13 Bundesländern mit Fernsehprogrammen und ist dabei, erst sein Geschäftsmodell und damit auch die Fernsehlandschaft grundlegend zu ändern.

Der Unternehmensberater und TV-Experte Werner Lauff sagt, 2006 werde das erste Jahr in dem die Kosten des Fernsehens tendenziell von der Werbewirtschaft auf den Konsumenten verlagert werden.

Bisher wirkte die KDG eher im Verborgenen. An ihre Existenz wurden Kunden allenfalls durch die monatliche Abbuchung der Kabelgebühr erinnert. Häufig nicht einmal das: Nur zu etwa 3,5 Millionen Haushalten unterhält die KDG vertragliche Beziehungen. Die übrigen werden von lokalen Betreibern versorgt, die nur das Fernsehsignal von der KDG vor der Haustür des Kunden übernehmen.

Hervorgegangen ist die Kabelgesellschaft aus Unterföhring bei München aus dem Kabelnetz der Deutschen Telekom. Es ging 2003 für rund 1,75 Milliarden Euro an die Investmentgesellschaften Apax, Goldman Sachs und Providence. Auf den ersten Blick war das für die Finanzinvestoren ein lohnendes Geschäft: Die KDG kam zuletzt bei Erlösen von knapp 1,1 Milliarden Euro auf ein Ergebnis vor Steuern und Abschreibungen von 400 Millionen Euro. Damit zählt sie im internationalen Branchenvergleich zu den rentabelsten Kabelnetzbetreibern, wie es in einem Firmenprospekt heißt.

Die KDG will 500 Millionen Euro ins Kabelnetz investieren