Bibbern für Kiew? Wollunterhosen wegen Warschau? Vorläufig nicht, denn der Gasdruck in deutschen Leitungen ist wieder normal, und Gasprom pumpt wieder fast so viel nach Westen wie vor Neujahr 2006. Und doch wird der 1. Januar Geschichte machen – ein Muskelspiel als Vorspiel.

Gewiss wird Gasprom bald von der Ukraine kriegen, was der verlängerte Arm des Kreml fordert: Gaspreise, die nicht bei lächerlichen 50 Dollar pro 1000 Kubikmeter, sondern näher an den westeuropäischen von über 200 Dollar liegen. Warum auch nicht? Energie ist kostbar, die Nachfrage steigt. Auch die Ukrainer werden lernen müssen, die Temperatur ihrer überheizten Räume nicht mehr in alter Sowjetmanier zu regeln: mit aufgerissenem Fenster. Jedenfalls darf man es dem russischen Finanzminister nicht verübeln, wenn er verkündet: "Die Zeiten, da wir unsere Beziehungen zu Nachbarländern quasi durch Subventionen gestaltet haben, gehen zu Ende."

Trotzdem sollte man diesen Satz des Alexej Kudrin genauer betrachten, weil er den Kern der Sache bloßlegt. Es geht eben nicht nur um das harsche Gesetz von Angebot und Nachfrage (das auch E.on nicht fremd ist). Es geht vorweg um die "Gestaltung der Beziehungen" zwischen Moskau und dem "postsowjetischen Raum".

Das lässt sich sehr hübsch an den neuen Preisen ablesen, die Gasprom von den Nachbarn fordert. Im Baltikum steigt der Preis von 80 auf 120Dollar, in Moldawien von 80 auf 160, in den Kaukasus-Staaten auf 110. Doch von der Ukraine will Gasprom 230 Dollar, derweil das brave Belarus beim Super-Discount von 46 Dollar bleibt. Folglich führt nicht allein der Markt das Regiment. Lukaschenko-Land, ein verlässlicher Vasall, hat die Zeichen der Zeit erkannt und Gasprom den Kauf einer Pipeline erlaubt, die quer durch Belarus nach Berlin verläuft. Die Ukrainer aber kriegen jetzt die Quittung für ihre Unbotmäßigkeit, haben sie doch Gasprom einen Besitzanteil an ihrer eigenen Ost-West-Leitung verweigert.

Im Übrigen hat sich auch Alexander Lukaschenko erst gefügt, nachdem er im Februar die Knute zu spüren bekam – als plötzlich das Gas ausfiel. Georgien wurde schon früher geprügelt. Die Kujonierung der Ukraine ist Teil eines Musters, das man in Anlehnung an Lenins Spruch "Sozialismus in einem Land" in "Energismus in einer Hand" unwandeln darf. Was Gasprom daheim nicht aufkaufen konnte, wurde wie Yukos, einst der größte Ölkonzern Russlands, mit brutaler Hand zerstört und dann einverleibt. Heute hält Gasprom 60 Prozent der russischen Erdgasreserven und produziert ein Fünftel des weltweiten Angebots. Über die Hälfte des Leviathans gehört dem Staat, der offensichtlich Energiekrieg als Fortführung der Politik mit anderen Mitteln begreift. Wo Chruschtschow einst mit Raketen gerasselt hat, dreht der Kreml heute am Gashahn.