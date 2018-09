Eigentlich sollte im neuen Jahr alles besser werden. Doch beim Lebensmittel-Discounter Lidl hielten die guten Vorsätze nicht einmal wenige Tage.

Erstmals in der 33-jährigen Firmengeschichte stellt Lidl zum 9. Januar einen Pressesprecher ein. Auf dass die verschwiegenen Zeiten, in denen das Unternehmen Presseanfragen ignorierte und Vorwürfe bezüglich belasteten Gemüses per ganzseitiger Zeitungsannonce dementierte, endgültig vorbei seien.

Hatte gar die Arbeitnehmerorganisation ver.di mit ihrem so genannten Schwarzbuch Erfolg? Ver.di hatte im vergangenen Jahr kritisiert, dass Lidl seine Angestellten ausbeute und systematisch Betriebsräte verhindere. Wird der Pressesprecher nun zur Imageverbesserung eingesetzt?

Interview-Anfrage also an besagten Thomas Oberle, 50, der vorher zehn Jahre lang Sprecher des Schraubenherstellers Würth war, ganz in der Nähe der Lidl-Zentrale in Neckarsulm. Thomas Oberle reagiert nicht selbst, dafür meldet sich Gertrud Bott, die bei Lidl für Kommunikation und Umwelt zuständig ist. Mal sehen, was ich tun kann, sagt sie.

Am nächsten Tag kommt die Antwort von Frau Bott: Die Geschäftsführung hat beschlossen, dass Herr Oberle noch kein Interview geben wird. Er soll sich erst mal einarbeiten. Ein Interview zu einem späteren Zeitpunkt sei jedoch kein Problem. Wir hören von- einander.