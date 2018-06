Es ist vollkommen unmöglich, auch nur kursorisch zu rekapitulieren, welche Unzahl grotesker Vorstellungen in den vergangenen Tagen über dem Land niedergingen. Urplötzlich sah sich jedes halbwegs bekannte Gesicht zum Kunstfachmann und Identitätsforscher berufen. Selbst in Banausen erwachten über Nacht die Musen. Irrwitzige Geldsummen geisterten durch die Debatten. Notstandsgesetze wurden angemahnt, Opfer gefordert. Gönner tauchten auf und gingen gleich darauf wieder verloren. In der bangen Hysterie war der vermögende Mann seiner Millionen nicht mehr sicher.