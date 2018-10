Am 15. Dezember letzten Jahres starb Enrico Paoli aus Reggio Emilia, einen Monat vor seinem 98. Geburtstag. Ein paar Monate zuvor hatte er noch an einem Schachturnier teilgenommen, er war der beste aktive Schachspieler weltweit der über 90-Jährigen. Doch er war als internationaler Meister und Ehrengroßmeister nicht nur ein starker Schachspieler und gewann selbst mit 60 Jahren noch die italienische Meisterschaft, er organisierte auch seit 1958 das Traditionsturnier in seiner Heimatstadt Reggio Emilia (1991 waren mit Kasparow, Karpow, Anand, Botwinnik, Tal, Spasskij und Smyslow gleichzeitig sieben aktuelle, gewesene und zukünftige Weltmeister anwesend), gewann 176 Preise als Komponist von Endspielstudien und schrieb etliche Schachbücher, wobei sein Interesse auch der Schachgeschichte und kultur galt.

Das Schachspiel erlernte er mit neun Jahren von einem Kunden des Lebensmittelladens seines Vaters. Doch als er in Diensten der Lloyd-Kompanie als Schiffskapitän über die Weltmeere fuhr, erlernte er zwar quasi nebenbei neun Sprachen, darunter Deutsch, weshalb man für ihn gar das Bonmot "paoliglott" statt polyglott fand, aber an Schachturniere war nicht mehr zu denken. Indes hat für solche Notfälle ein gütiger Gott den Beruf des Lehrers geschaffen, der neben der Unterrichtung der Grundschulkinder noch genügend Zeit für das geliebte Schachspiel ließ. (Vielleicht nicht das schlechteste Motiv für das Umschwenken zur Pädagogik!) Es heißt, dass er ein guter Lehrer gewesen sei, auf jeden Fall war er ein weit über die Grenzen Italiens hinaus bekannter und beliebter Schachmeister. Ein großes Open-Turnier während der am 20. Mai in Turin beginnenden Schacholympiade wird ihm gewidmet sein.

Von …Dxf3+!, wonach Weiß entscheidenden Materialverlust nicht vermeiden kann. Er versuchte noch 2.Sxf3, streckte aber nach 2…Lxf3+ 3.Kg1 d3+ die Waffen – Dame und noch mehr gehen unweigerlich verloren.

Beim internationalen Turnier in Venedig 1950 gewann er den Schönheitspreis, als er den sowjetischen Großmeister Alexander Kotow mit einer hübschen Kombination besiegte – zu dieser Zeit waren Verluste sowjetischer Großmeister gegen Ausländer fast so selten wie Berufswechsel vom Schiffskapitän zum Lehrer.

Sehen Sie, mit welchem feinen, kleinen Zug Paoli als Schwarzer die Schwäche der weißen Grundreihe mit dem fehlenden "Luftloch" für den König siegreich ausnutzte?

Auflösung aus Nr. 7:

