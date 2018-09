Wollten sie nicht in Barcelona sein,

Antwerpen, Mailand, Lissabon,

wenigstens in Manchester und Liverpool,

sommers gegen Falknis, Schwarzhorn, Glegghorn

stürmend, fröhlich wie die Wunderkinder,

bevor man sie ins Abseits schiebt?



Ich ließ Tränen, als mir der Radius des Ackers

keinen Ballkontakt verschaffte –

wie die Hasen jagte uns die Trainerschnauze,

Nebel, Nikotin, November, im Bauschutt

blühte Pornographie in Überdosen auf.

Jetzt sind sie auf Dauerkarten abonniert.



Zielen die Pässe noch immer auf das Tor,

das sich mein Leben nennt, ein Gebilde,

wie die Mannschaft, die nie fertig wird?

Was von ehedem noch übrig war, ist schnell

auf dem Boulevard zertrampelt – du

musst nicht nach der Latte greifen,

sondern auf der Grashaut gleiten, Glücks-

Laute in den Föhnwind stoßen, um

wieder der Titan zu sein. Nach

einer solchen Übung bestehen wir Sibirien

und die Einsamkeit Hokkaidos und

nach dem Spiel das Meer aus Luftballons.

Jan Volker Röhnert, geboren 1976, veröffentlichte u. a. "Die Hingabe, endloser Kokon", 2005. Im Herbst erscheint sein neues Buch "Schaumstoff"

Bis zur Fußballweltmeisterschaft 2006 stellt die ZEIT eine deutsche Dichter-Nationalmannschaft auf. 33 bisher unveröffentlichte Fußballgedichte erscheinen wöchentlich im Ressort Leben. Sie werden im Radioprogramm NDR Kultur donnerstags jeweils um 15.45 Uhr und um 19.00 Uhr ausgestrahlt. "Dichter am Ball", 50 neue Fußballgedichte, von den Autoren selbst gelesen, erscheint am 16. März als Hörbuch – ein gemeinsames Projekt von ZEIT und NDR Kultur. Zu beziehen im Buchhandel und unter www.zeit.de/shop

Die Texte sind auch zu lesen und zu hören unter www.zeit.de/fussballpoesie