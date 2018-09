Neulich in Wolgograd: Jesus, Moses, Buddha und Mohammed schauen fern und sehen, wie bewaffnete Gruppen aufeinander losgehen. Also, wir haben ihnen das nicht beigebracht, kommentiert Moses die Szene. Diese Illustration veröffentlichte die russische Zeitung Gorodskije Westi und bebilderte damit einen Artikel über den Kampf gegen Nationalismus und Xenophobie. Oje. Was haben sie sich damit eingefangen? Brennende Fahnen, gestürmte Redaktionsräume, Drohbriefe von wütenden Christen, Juden, Buddhisten oder Muslimen? Nein. Verboten wurde die Zeitung, und zwar von der Stadtverwaltung ihrer zentralrussischen Heimatstadt Wolgograd. Begründung: Man schließe das Blatt, um ethnische Konflikte zu vermeiden. Allerdings hatte es gar keine Konflikte gegeben, weder ethnische noch religiöse. Nicht einmal Beschwerden, sagt die Redaktion. Warum also ein solcher Schritt? Mit erfrischender Offenheit erklärt der stellvertretende Bürgermeister, dass dies eine Lektion in Political Correctness gewesen sei. Und Wladimir Putin höchstpersönlich meint: Man muss hundertmal nachdenken, bevor man etwas veröffentlicht, etwas macht oder etwas zeichnet.