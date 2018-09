Sieben Jahre, das biblische Zeitmaß, sind gar nicht wenig. Sieben Jahre, das heißt in unseren Demokratien, mehr als eine Amtsperiode ist vergangen, eine zweite aber noch nicht zu Ende. Doch auch eine unvollendete Amtszeit kann Spuren hinterlassen. Für die Ära des dritten sozialdemokratischen Nachkriegskanzlers, des ersten im wiedervereinigten Deutschland, gilt beides. Gerhard Schröder ließ manches unerledigt, aber seine Regierung aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen hat das Land auch unübersehbar geprägt.

Sieben wechselvolle Jahre: Die Versuche dieser neuen, so ganz anderen Koalition aus Vertretern der Nachkriegsgeneration, Deutschland zu modernisieren, waren alsbald auf Widerstand gestoßen, auf die Gegenwehr gesellschaftspolitischer Formationen, die alte Errungenschaften oder traditionelle Einfluss- und Machtstrukturen bewahren wollten, manche auch beides. Gemessen an der Intensität dieses Widerstands verdient das Ausmaß an Modernisierung, das die rot-grüne Koalition unter Gerhard Schröder und Joschka Fischer erreicht hat, Respekt. Das gilt auch für die Energie, mit der sie gerade in der Schlussphase ihrer Amtszeit dafür gekämpft hat.

Der Abgang war allerdings deutlich stärker als der Anfang. Man sprach seinerzeit von einem "Stotterstart" der Koalition. Das Ende der 16-jährigen Amtszeit von Bundeskanzler Helmut Kohl hatte nicht nur Rot-Grün-Wähler mit einer gewissen Erleichterung erfüllt, es knüpften sich viele Hoffnungen an den Wechsel. Doch den Neuen unterliefen zu Beginn erstaunlich viele handwerkliche Fehler. Die treuherzig vorgetragene Bereitschaft, Irrtümer auch gleich wieder zu korrigieren, wirkte alsbald wie das Eingeständnis, ein wenig überfordert zu sein. Zum Ungeschick im Alltag kamen offenkundige programmatische Defizite und eine eigentümliche, beunruhigende Richtungslosigkeit gleich am Beginn der rot-grünen Reise. Der Hamburger Politikwissenschaftler Joachim Raschke sah darin später die Hauptursache für den schleichenden Niedergang des rot-grünen Bündnisses: "Wofür Schröder richtungspolitisch stand, konnte niemand sagen – auch er selbst nicht."

Die Frage "Was will Schröder?" sollte den Kanzler die ganze Amtszeit hindurch begleiten. Natürlich wusste man von ihm, dass er, im Gegensatz zu anderen führenden Köpfen der Sozialdemokratie, offen war für Wünsche und Bedürfnisse der deutschen Wirtschaft. Ohne die theoretischen Debatten der europäischen Reformlinken im Detail zu kennen, teilte er deren Positionen des "Dritten Weges" zwischen Sozialstaatsorthodoxie und Neoliberalismus, wie ihn der britische Soziologe Anthony Giddens für die britische Labour-Party entwickelt hatte. Seinem Denken entsprach auch das wirtschaftsfreundliche und gewerkschaftskritische "Schröder-Blair-Papier", auch wenn er dafür keine Zeile selbst geschrieben hatte. Alles okay, seine Leute sollen Papiere machen, er kümmerte sich ums Praktische. Die Umsetzung. Der Teilnahme an programmatischen Diskursen hat Schröder sich standhaft entzogen. Man könnte auch sagen: Er verabscheute sie.

Was wird bleiben von diesem Bündnis? Welche Spuren hinterlässt es? Man denkt an Verbesserungen in der Verbraucher- und Umweltpolitik (auch wenn das Dosenpfand nicht der große Durchbruch ist), den Abbau traditioneller Diskriminierungen (für Schwule und Lesben), ein moderneres Einbürgerungsrecht, die Green Card, die Ökosteuer, die große Steuerreform, Walter Riesters Rentenreform, auch, nach Hängen und Würgen zustande gekommen, die Autobahnmaut. Wichtig war, dass eine Entschädigungsregelung für Zwangsarbeiter des NS-Reichs erreicht wurde, die Berufung von Otto Graf Lambsdorff zum deutschen Chefunterhändler war einer der klügsten personalpolitischen Schachzüge Schröders. Überhaupt entwickelte der Kanzler relativ schnell Sensibilität für den politischen Umgang mit der deutschen Geschichte. Noch in der ersten Regierungserklärung hatte er von der "erwachsenen Nation" schwadroniert und eher trotzig als souverän ein "neues Selbstbewusstsein" gezeigt. Bald lernte er und verstand, dass solche Kindereien eher auf das Gegenteil schließen lassen. Souveränität musste er noch früh genug beweisen.

Die eigentlichen Eckpfeiler der rot-grünen Leistungsbilanz sind zwei Punkte: Das Nein zum Irak-Feldzug und die reformpolitische Agenda 2010. Das Nein zu Krieg, im Prinzip der Versuch, im transatlantischen Verhältnis eine neue Parität zu erreichen, ohne das Bündnis zu sprengen, trug entscheidend bei zu Schröders Wahlsieg 2002. Das Ja zur Wohlfahrtsreform, im Prinzip der Versuch, den Sozialstaat durch einschneidende Reformen zu sanieren, ohne ihn abzuschaffen, kostete ihn am Ende die Mehrheit.