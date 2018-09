Inhalt Seite 1 — Der Tod macht stumm, es redet der Roman Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kriminalromane sind schon eine paradoxe Literatur. Immer handeln sie vom Tod, also von dem Unaussprechlichen schlechthin. Unsagbar, unsäglich, das verschlägt einem die Sprache: So lauten die ersten Worte nach Auffinden der Leiche.

Dagegen reden die Romane an. Die umständliche, rührige, fakten- und aussagenbesessene, immer wortreicher ausufernde, um Erklärungen ringende Arbeit der Detektive, auf Hunderten von Seiten ausgewalzt, vom Autor kunstvoll verdreht und verrätselt, erscheint als tausendfach wiederholter Versuch, den Tod, das Skandalon, zu bannen. Zurückgeführt auf forensische Details, auf unwiderlegbar die Tat deutende Spuren, auf Motive, die, so abstrus sie auch scheinen, als Kausalkette ordnen, was zuvor Horror und Chaos war, wird der Tod zivilisiert. Am Ende haben wir die Lösung: einen Tathergang, den man verstehen, rekonstruieren und beurteilen kann.

In der Hauptsache geht es beim Kriminalroman also um die Rückverwandlung von stummem Entsetzen in die Sprache des Verstehens. Deshalb sind Kriminalromane selten, die das Verstummen angesichts des Todes selbst zum Gegenstand haben. Einer davon ist Tannöd, das Debüt der bei Regensburg lebenden Autorin Andrea Maria Schenkel, ein zweiter die Japanerin in Florenz der britischen Autorin Magdalen Nabb (ZEIT Nr. 45/04). Beiden gelingt es leise und bravourös, das Schweigen zum Sprechen zu bringen.

Zu Beginn von Tannöd skizziert die Erzählerin, zurückgekehrt in das zum "Morddorf" gewordene Idyll ihrer Jugend, eine klassische Ermittlungssituation: "Die, die ich dort traf, wollten mir von dem Verbrechen erzählen. Reden mit einem Fremden und doch Vertrauten. Einem, der nicht blieb, der zuhören und wieder gehen würde." Doch schon beim ersten, nächsten Schritt zum Tatort stockt ihr die Stimme. Wie Distanzzauber schiebt sich die Litanei einer Fürbitte zwischen Ermittlerin und Tat. Gott der Herr, die Dreieinigkeit, die heilige Maria Gottesgebärerin, der heilige Michael, die heiligen Patriarchen und Propheten, bis zu den Bischöfen, Bekennern, Kirchenlehrern und Einsiedlern, alle werden sie angerufen. "Bittet für sie!" Anschließend eine Stallszene, nur die Kühe muhen. Ein Mann beim Melken, ein Hund. Und ein Strohhaufen in der Ecke, um den der Mann am Abend einen Bogen machen wird.

Freunde schützen die Ehre der Ermordeten

Diesen Bogen um das unter dem Stroh Verborgene vollzieht Schenkel in einer 124 Seiten knappen, ungeheuren, dichten Annäherung. Zwischen Zeugenaussagen, Berichten und Gebeten wechselnd, umkreist sie Tatort und Tat. Erst als alles Entsetzen, alle Meinungen und Nachreden über diejenigen eingeholt sind, die unter dem Stroh liegen, wird der Blick für einen kurzen schaurigen Moment freigegeben auf eine Wallstatt. Alle, der Bauer, die Bäuerin, die alte Bäuerin, die Magd und die Kinder, sind erschlagen. Selten ist lakonischer auf die Einsicht hingeschrieben worden, dass es "keinen Gott gibt auf dieser Welt", als in diesem kleinen, großartigen Krimidebüt.