Kurz vor Weihnachten 2001 saß ich an Astrid Lindgrens Flurtisch in der Dalagatan in Stockholm und ging die Tagespost durch. Ich erzählte Astrid, dass ich gerade 65 geworden war und ab jetzt die Volksrente bekäme. "Ja, aber bei mir wirst du doch wohl nicht aufhören?", fragte Astrid besorgt. "Nein, nein, uns wird wohl erst der Tod scheiden", antwortete ich. "Ah so", sagte sie, "und was findest du, soll ich dann machen? Soll ich hier herumlaufen und vor Trauer heulen?" – "Ja, das ist wohl das Mindeste, was man nach 50 gemeinsamen Jahren verlangen kann", sagte ich. Astrid war damals 94 Jahre alt, aber ihre Schlagfertigkeit hatte sie immer noch, die hat sie nie verloren. Gut einen Monat später, am 28. Januar 2002, starb Astrid Lindgren, und die ganze Welt trauerte um sie. Doch der Reihe nach: Ich begegnete ihr 1952, als ich als 15-Jährige im Verlag Rabén & Sjögren anfing, in dem sie als Leiterin der Kinderbuchabteilung angestellt war. Astrid arbeitete seit 1946 dort. Ich saß im selben Stockwerk wie sie, und die ganze Abteilung trank immer nachmittags zusammen Kaffee. Astrid Lindgren zu Hause in der Dalagatan in Stockholm

Es war natürlich ein großes Glück,Astrid täglich so nahe zu sein; sie hatte immer viel zu erzählen. Neben ihrer anstrengenden Halbtagsarbeit als Leiterin der Kinderbuchabteilung und ihrer eigenen Schriftstellerei (die sie vormittags zwischen acht und zwölf Uhr – mit dem Stenogrammblock im Bett sitzend – betrieb) hatte Astrid noch eine Menge anderer Arbeiten zu erledigen. Sie schrieb selbst die Drehbücher für all ihre Filme, sie bearbeitete ihre Bücher selbst für die Bühne. Dazu kam noch, dass sie damals die Betreuung ihrer Bücher im Ausland selbst in der Hand hatte. Wie schaffte sie das alles? Es ist eigentlich vollkommen unbegreiflich. Aber ihre Arbeitskapazität war enorm – ebenso ihr Pflichtgefühl. War sie einmal einen Tag lang "faul", machte sie sich gleich Vorwürfe.

1962 trennten sich unsere Wege vorübergehend. Ich zog mit meinem Mann und unserer neugeborenen Tochter nach Värmland, ließ mich jedoch von Astrid und dem Verleger überreden, aus der Distanz die Auslandsgeschäfte und Koproduktionen des Verlags zu betreuen. "Das geht doch gar nicht", fand ich, die ich in erster Linie eine richtige "Hausfrau" sein wollte. "Bestimmt, so kleine Kinder schlafen doch fast den ganzen Tag", sagte Dr. Rabén. Seine Kenntnisse, was Babys anging, waren ein wenig begrenzt. Doch ich versprach, es zu versuchen, und machte mich an die Arbeit.

Astrid arbeitete weiter im Verlag, und wir hatten fast täglich Kontakt, telefonisch oder brieflich, und sämtliche Briefe habe ich aufbewahrt. Der Verlagschef war für sein heftiges Temperament bekannt, und 1964 schreibt Astrid mir: "Heute hat Rabén einen seiner richtigen Stallknechtausbrüche gehabt, und jetzt ducken wir uns erschrocken hinter unsere Schreibtische."

Astrid fühlte sich nicht uneingeschränkt wohl mit der täglichen Plackerei und versuchte stets, es so einzurichten, dass sie einen langen Sommerurlaub nehmen konnte. Den verbrachte sie in ihrem geliebten Furusund, draußen in den Schären. Gegen Ende ihrer Karriere konnte sie nur noch dort draußen schreiben, in Stockholm nahmen die Forderungen der Außenwelt überhand. Wenn man bedenkt, wie wichtig Astrid die Familie war, und wie ernst sie Freundschaften nahm, versteht man, dass ihre Tage nur selten lang genug waren. Sie war stets die Erste, die ihre Freundinnen besuchte, wenn sie krank wurden, und ihre eigene Familie, Kinder und Enkelkinder, lud sie einmal in der Woche zum Essen ein, und immer kochte sie selbst. Man kann sich fragen, wie viele Portionen Kohlrouladen, Schweinebraten, Fleischklößchen und Hähnchenschmortopf sie über die Jahrzehnte zubereitete – Hunderte, Tausende? Und jedem Enkelkind backte sie zum Geburtstag einen Reiskuchen.

Im Sommer 1964 schreibt Astrid mir nach Värmland: "Kerstin, meine Liebe, ich bin ein böses Mädchen, das nie auf Briefe antwortet, wegen eines drängenden Saltkrokan, das erst bis zur Hälfte gekommen ist. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich finde das Leben auch so schon voller Komplikationen. Die letzte davon ist, dass ein nagelneues, wunderschönes Motorboot, das wir, passend zu Mittsommer, von einem Bekannten von Lasse angeschafft haben, auf der Jungfernfahrt auf Grund gesetzt worden ist, dass es nur so krachte. Für Lasse muss es ungefähr so gewesen sein, als hätte jemand sein neugeborenes Baby mit dem Kopf nach unten auf den Boden fallen lassen…"