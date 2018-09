Manchmal mögen Deutschlands Regierende davon träumen, Präsident in Russland zu sein. Dort muss sich der Staatschef dank der Vertikalen der Macht nicht als bedingt durchsetzungsfähiger Vorsitzender eines nationalen Vermittlungsausschusses fühlen. Jedes Gesetz erhält seinen Feinschliff direkt im Kreml, was ihm die gehorsame Zustimmung beider Parlamentskammern garantiert. Das Verfassungsgericht, das Präsident Wladimir Putin gerade mit dem Umzug in eines der ehrwürdigsten Gebäude Sankt Petersburgs abgefunden hat, wird es im Zweifelsfall mit Wohlwollen begutachten.

Am Montag billigte Putin ungestört ein neues Gesetz, das zum Einsatz von Antiterroreinheiten im Ausland ermächtigt und erlaubt, ein Flugzeug mit Terroristen und Geiseln an Bord abzuschießen, falls es zur fliegenden Waffe werden sollte. In Deutschland wurde das entsprechende Luftsicherheitsgesetz erst kürzlich vom Verfassungsgericht gekippt, da der Abschuss nicht per Gesetz zu regeln sei. Die Regierung muss in jedem Einzelfall entscheiden.

Dieser verfeinerte Rechtsstaat ist der Seele russischer Befehlshaber eher fremd. Schon vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes rühmte sich ein Generaloberst der Luftstreitkräfte in Moskau seiner Bereitschaft zum Abschussbefehl ohne Zögern. Russlands Staatsvertreter verbieten sich mit dem neuen Gesetz sogar, mit Terroristen über politische Forderungen zu verhandeln. Das Weitere regelt für sie die Abschussermächtigung.