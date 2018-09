Elf Wochen nach dem schwarzen Dienstag (BaFin-Chef Jochen Sanio) können Anleger wieder Anteile des offenen Immobilienfonds Grundbesitz-invest der Deutschen Bank kaufen und verkaufen. Dieser Fonds war am 13. Dezember überraschend geschlossen worden. Doch auch nach der Wiedereröffnung bleiben mehr Fragen als Gewissheiten, vor allem beim Blick auf die moderate Abwertung von 2,4 Prozent. War die Schließung, die die gesamte Anlageklasse in Misskredit brachte, wirklich notwendig? Oder gab es doch einen Plan B - wie immer wieder in Frankfurt kolportiert wird? Angeblich habe nämlich die Deutsche Bank den Gutachtern nahe gelegt, doch bitte auf einen Neubewertungsbedarf von 20 bis 25 Prozent zu kommen, weil sie anderes mit den Immobilien vorhatte.

Da es für Immobilien keine an der Börse abzulesenden Preise gibt, ist die Bewertung immer heikel. Wenn die Fondsmanager selbst entscheiden dürften, zu welchen Preisen sie die Immobilien verkaufen oder bewerten, dann stünde es schlecht um die Interessen der Anleger. Damit das Treuhandvermögen nicht verschleudert wird, gibt es unabhängige Gutachter, die für ihre Bewertungen unbegrenzt haften. Sie sind sozusagen die Sicherungseinrichtung gegen interessengeleitete Bewertungen. Diese Gutachter sind der eigentliche Gewinner des Skandals. Sie haben sich nicht instrumentalisieren lassen, falls es ein solches Ansinnen von der Deutschen Bank gegeben haben sollte. Gab es das nicht, bleiben die Gründe für die Entscheidung der Bank, den Fonds zu schließen, ein Rätsel.