Haben wir uns nicht langsam satt gesehen an der Barockopern-Mode, die seit den neunziger Jahren an den Theatern so unglaublich gut ankommt? An den himbeerroten und zitronengelben Bühnenbildern, den mondän hochtoupierten Frisuren und der vielen grellen Schminke? An Inszenierungen, in denen sich die Herrscherfiguren regelmäßig in lächerlich verzappelte, kleine Machtkasper verwandeln und sexgierige Vamp-Frauen zur Liebesarie ihre Edeldessous zeigen? An den Ketchup-Spritzern, mit denen das Grausige gern drastisch dekoriert wird, und an unvermeidlichen tragikomischen Transenauftritten der Countertenöre? Die Barockoper kommt heutzutage am liebsten hochhackig daher, schillernd zwischen Trash und Pathos, an Äußerlichkeiten spart sie zuletzt. So ist sie ein gern gesehener Gast an den Staatstheatern.

Dabei ist es doch nur eine Regiebehauptung, dass das Schrille, Poppige und Klamottige zu einer Oper von Georg Friedrich Händel gehöre wie die Triller und Rouladen zu einer Bravour-Arie. In Berlin hatten in der vergangenen Woche zwei Musiktheaterproduktionen Premiere, die von solchen Oberflächenreizen nichts wissen wollen. Der belgische Choreograf und Theatermacher Alain Platel hat sich an der Staatsoper Unter den Linden an einer Adaption von Claudio Monteverdis Marienvesper versucht, und der Regisseur Sebastian Baumgarten hat mit dem Dirigenten Thomas Hengelbrock Händels Orest an der Komischen Oper auf die Bühne gebracht. An beiden Abenden wird der gut geölten Barockopernmaschinerie krachend in die Speichen gegriffen, als sei man wild entschlossen, die alten Grundsatzfragen noch einmal völlig neu zu stellen: Warum wird in der Oper überhaupt gesungen? Was müssen das für innere Ausnahmezustände sein, die ein Rezitativ-Parlando urplötzlich in eine hochfahrende Arie umschlagen lassen? Und welche menschlichen Stimmungslagen sprechen sich in Monteverdis Sakralmusik aus, die vor Ausdruckslust geradezu vibriert?

Pfingstliches Zungenreden in einer exaltierten Körpersprache

Platels Tänzer geben die Antwort nur mit ihren Körpern. Ein Mensch im einarmigen Handstand, die Beine bizarr um den Rumpf geknotet, der Kopf in Verzückung verdreht, das ist so eine Ausformung extremer Monteverdi-Ergriffenheit bei Platel: knochenbrecherische Verrenkungen als Ausdruck eines die Schmerzgrenzen testenden Expressivitätswillens. Wie der singende Mensch bei Monteverdi zu leidenschaftlicher Individualität erwacht, so machen sich die Tänzer euphorisch Ich-Knoten in die Extremitäten. Von heftigen, kollektiven Schüttelanfällen werden sie erfasst, als führen ihnen die erregten Gesangstremoli unmittelbar in die Glieder. Wie Zitteraale zucken sie über die Bühne, aufgeladen von einer geheimnisvollen Energie, die stärker ist als jede Selbstkontrolle.

Für Monteverdi war die Marienvesper ein Referenzwerk, in dem er alle Register seiner musikalischen Möglichkeit zog, sie diente ihm als inoffizielles Bewerbungsschreiben auf eine Stelle am San-Marco-Dom in Venedig, die er drei Jahre später auch antreten durfte. Und mit dem gleichen unbedingten Elan, mit dem sich der Komponist an sein Opus magnum machte, stürzen sich Platels Tänzer in ihre Vespero- Choreografie – mit der Bereitschaft zur Totalverausgabung, sich ausrasend bis zum Gehtnichtmehr. Es ist ein pfingstliches Zungenreden in exaltierter Körperkunstsprache.

Wobei Ekstatisches mitunter ins beklemmend Hysterische umschlägt: Dann winden sich die Protagonisten in qualvoller Seelenpein. Der Dürstende wird so heftig von Zuckungen durchgeschüttelt, dass er minutenlang vergeblich versucht, eine Flasche mit dem rettenden Wasser zum Mund zu führen. Und während eine Sopranstimme schleifenartig die erste Gesangszeile des Magnificat intoniert, fallen die Tänzer mit geöffneten Hosen und gehobenen Röcken in eine bizarre Masturbationstrance. Manisch rubbeln sich alle im Schritt, die Hüften erzittern, die Münder öffnen sich zum befreienden Schrei. Aber die Mutter Gottes gewährt keine Erlösung.