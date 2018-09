Inhalt Seite 1 — Wo soll ich studieren? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Pisten für Partymäuse

Die beste Partyszene tobt in Berlin. Hier gibt es für jeden Geschmack etwas, und zwar jeden Tag. Angesagte Kneipenviertel sind Friedrichshain und Prenzlauer Berg. Lesben und Schwule tummeln sich immer noch in Schöneberg um den Nollendorfplatz. Allen Unkenrufen zum Trotz kann man auch in München ganz gut um die Häuser ziehen. Besondere Herausforderung: die Nobeldisco P 1 mit der "härtesten Tür" der Republik. Wer die knackt, kann sich an der Bar zu den Jungs vom FC Bayern und anderen Promis gesellen. Überschaubarer und gemütlicher geht es zu in Deutschlands fernem Osten. Im Umkreis der Hochschule Zittau/Görlitz im deutsch-polnisch-tschechischen Dreiländereck heißen die Studentenclubs Starclub oder Die Maus. Wer den deutsch-polnischen Studentenaustausch hautnah erleben will, pilgert über die Neißebrücke ins Dom kultury nach Zgorzelec, dem polnischen Teil von Görlitz.

Bei Umzug Bares

In Deutschlands Osten gibt es in vielen Universitätsstädten Prämien, wenn der Studi seinen Hauptwohnsitz hierhin verlegt. Die Kommunen wollen so ihre klammen Kassen aufbessern, denn für jeden Neubürger gibt es Geld aus dem kommunalen Finanzausgleich. Dresden lässt einmalig 150 Euro "Umzugsbeihilfe" springen. Berlin lockt mit einem Begrüßungsgeld von 110 Euro, Leipzig zahlt 49 Euro "Zuzugsbonus" pro Semester. Und im thüringischen Erfurt winken Ummeldewilligen sogar 80 Euro pro Semester. In Greifswald gibt’s nicht nur Bares, sondern auch die Chance auf einen Segeltörn mit dem stadteigenen Segelschiff.

Wenn nicht das ganze Bafög für die Studentenbude draufgehen soll, sind Universitätsstädte in den neuen Bundesländern der heiße Tipp. Hier gibt’s den Wohnheimplatz noch zum Schnäppchenpreis und ohne lange Wartezeiten. Während Studis im teuren München mit Wohncontainern vorlieb nehmen müssen, kann man in Dresden, Chemnitz oder Jena meist sofort einziehen ins Einraum-Apartment. Die niedrigste Durchschnittsmiete für einen Wohnheimplatz findet man mit 136 Euro in Greifswald, die teuerste mit 237 Euro in Stuttgart. Besonders günstig sind Doppelzimmer: Hier ist ein Platz schon mal für 65 Euro (Halle) oder 75 Euro (Berlin) zu haben.

Dorados für Freizeitfreaks

Das Studentenleben in vollen Zügen genießen kann man in München, der Stadt mit dem erwiesenermaßen höchsten Freizeitwert. Berge und Seen und Italiens Strände sind zum Greifen nah. Im Englischen Garten kann man "nackert" oder züchtig bekleidet Freistunden totschlagen. Wintersport steht in Furtwangen im Schwarzwald, Sitz einer renommierten Fachhochschule, ganz oben auf der Hitliste studentischer Freizeitaktivitäten. Der nordische Kombinierer Georg Hettich, eingeschrieben im Studiengang Medical Engineering, brachte es bei den Olympischen Winterspielen in Turin sogar zu multiplen Medaillenehren. Wer Wasser in flüssiger Form als Fortbewegungselement vorzieht, für den ist Kiel das Richtige. Das Segelzentrum der Universität an der Kieler Außenförde verfügt über eine ganze Armada von Jollen und Yachten. In mehrtägigen Törns lässt sich die "Dänische Südsee" erkunden.

Studieren mit Vollgas