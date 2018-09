Vor vier Jahren – am 11. März 2002 – ist Marion Gräfin Dönhoff gestorben. Um das Andenken an die frühere Chefredakteurin und langjährige Herausgeberin der ZEIT wachzuhalten, haben die ZEIT, die ZEIT-Stiftung und die Marion Dönhoff Stiftung den Marion Dönhoff Preis für internationale Verständigung und Versöhnung gestiftet. Er wird jährlich verliehen.

Der Preis geht an "Menschen, die wissen, worum es geht" – so der Titel eines ungeheuer erfolgreichen Buches der Gräfin, das sie vor 30 Jahren schrieb. Darin schilderte sie Menschen, die ihr Eindruck gemacht haben. "Sie haben alle eins gemeinsam", schrieb sie im Vorwort: "Sie sind ganz echt – sie lassen sich nicht vom Zeitgeist oder von Werbeagenturen stilisieren. Sie machen keine Konzessionen an Publikum, Mode, Karriere. Sie sind ohne Furcht. Sie folgen ihren eigenen Maßstäben und ihrer Intuition."

Für die Jury des Dönhoff Preises hat die Gräfin damit verbindliche Maßstäbe festgelegt. Zu den Juroren zählen Vertreter der ZEIT und der beiden Stiftungen, daneben einige langjährige Weggefährten: der Soziologe Lord Dahrendorf, der in Breslau geborene amerikanische Historiker Fritz Stern, Bundeskanzler a. D. und ZEIT- Mitherausgeber Helmut Schmidt, Bundespräsident a. D. Richard von Weizsäcker und Janusz Reiter, den Marion Dönhoff 1979 als Hospitanten zur ZEIT holte und der nach der Wende 1989/90 Polens erster Botschafter in der Bundesrepublik wurde; heute vertritt er sein Land in Washington.

Im Jahre 2003 ging der mit 20000 Euro dotierte Hauptpreis an Rupert Neudeck, den Gründer und ersten Vorsitzenden der Hilfsorganisation Cap Anamur. Sie rettete Vietnam-Flüchtlinge, kümmerte sich um Minenräumung in Angola, unterhält Krankenhäuser in den Notstandsgebieten der Welt und leistet Nahrungsmittelhilfe in vielen notleidenden Ländern. Neuerdings leitet Neudeck die von ihm gegründete Hilfsorganisation Grünhelme. 2004 erhielt den Preis Gesine Schwan, 2005 die Ärztin Ruth Pfau. Mit dem Förderpreis in Höhe von 10000 Euro werden Aktionen und Projekte ausgezeichnet, die der Versöhnung zwischen den Völkern dienen. Er ging 2003 an den Verein Heimstatt Tschernobyl, der auf vielfältige Weise den leidgeplagten Menschen der verstrahlten Zone hilft; 2004 an das Maximilian-Kolbe-Werk für sein Engagement im Bereich der Verständigung und Versöhnung zwischen dem polnischen und dem deutschen Volk; 2005 an das Junge Klangforum Mitte Europa. Das Orchester mit Musikern aus Polen, Tschechien und Deutschland fördert durch das gemeinsame Musizieren das freundschaftliche Miteinander der Nationen nachhaltig.

Nun werden die Preisträger des Jahres 2006 gesucht. Wiederum bitten wir die ZEIT- Leser, uns "Menschen, die wissen, worum es geht", für den Dönhoff Preis vorzuschlagen. Zugleich können sie Projekte nennen, die im Sinne der Namenspatronen förderungswürdig sind.

Die Preise werden am ersten Advent, dem 3.Dezember 2006, im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg verliehen. Wir bitten, Vorschläge bis zum 31.Mai 2006 einzureichen, damit der Jury ausreichend Zeit bleibt, die eingegangenen Nominierungen gründlich zu sichten und zu sieben. Ihre Vorschläge richten Sie bitte an DIE ZEIT, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Speersort 1, 20095 Hamburg, oder per E-Mail an: marion-doenhoff-preis@zeit.de