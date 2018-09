Inhalt Seite 1 — Keynes in Versailles Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vordenker trauen sich, das Neue auch zu sagen, wenn es den Mächtigen missfällt. John Maynard Keynes war ein Vordenker. Ein sehr wütender. Der berühmteste Ökonom des 20. Jahrhunderts und neben Marx der Einzige, dessen Name es in der Geschichte der politischen Ökonomie bis zu einem Ismus gebracht hat, nahm als Vertreter des britischen Schatzamtes an der Versailler Konferenz teil. Dort handelten die Siegermächte 1919 nach dem Ersten Weltkrieg einen Friedensvertrag aus. Kurz vor dem Ende der Verhandlungen zog Keynes sich aus der britischen Delegation zurück.

Seinem Unmut über den vernichtenden karthagischen Frieden machte er in einem scharfsinnigen, glänzend geschriebenen Pamphlet Luft. Mal trieft seine Sprache vor Spott, mal ist sie eindringlich. Keynes' Mission: Europa vor dem Verderben zu retten. Er sah, dass die hohen Entschädigungszahlungen die europäische Wirtschaft nachhaltig stören würden.

Das Pamphlet geriet zum Bestseller. Binnen sechs Monaten lagen Übersetzungen in 14 Sprachen vor. Die Kritik an Versailles machte den Professor aus Cambridge berühmt. In England sind die Economic Consequences von der ersten Auflage im Dezember 1919 bis heute ohne Unterbrechung gedruckt worden. Zum 60. Todestag des Ökonomen bringt nun der Berenberg Verlag eine Neuausgabe der Streitschrift heraus. Das pointierte, analytische Vorwort der Historikerin Dorothea Hauser ordnet das Werk ein.

Was bewegte ihn? Der Ökonom war gegen die immensen Wiedergutmachungszahlungen, die die Sieger Deutschland auferlegten. Eine wirtschaftliche Schwächung des Besiegten würde den Kontinent politisch ruinieren, glaubte Keynes. Er formulierte eine Idee, die nach dem Zweiten Weltkrieg zur Nato-Doktrin werden sollte: Sicherheit vor Deutschland kann nur Sicherheit mit Deutschland sein. Mit Österreich, Zentral- und Osteuropa sowie der Türkei sollte es Mitglied einer europäischen Wirtschaftsunion werden.

Dieser Vorschlag ist eine frühe Werbeschrift für das Programm einer europäischen Integration, heißt es in der Einleitung. So wie Keynes sie sah, ist sie noch unvollendet.

Nach seiner Ansicht sollten die Alliierten sich gegenseitig ihre Schulden aus dem Krieg erlassen. Die USA, die schon den Ersten Weltkrieg geführt hatten, um die Welt safe for democracy zu machen, sollten Deutschland Kredite für den Wiederaufbau gewähren. Dieser Gedanke war nicht nur Grundlage für den späteren Marshall-Plan, er wirkt bis heute: der finanzielle Wiederaufbau eines Landes durch die Kriegsgewinner, der eher in Kauf genommen wird als die unabsehbaren Folgen eines diktatorischen Friedens.

Das Buch markiert einen Meilenstein in Keynes' Denken insofern, als hier schon das Prinzip der Verantwortung eine zentrale Rolle spielt. Für Keynes war das Wirtschaftssystem des 19. Jahrhunderts mit seinem Prinzip des Laisserfaire gestorben. Das Wachstum dieses merkwürdigen Systems war von einem doppelten Bluff, einer doppelten Täuschung abhängig, schreibt Keynes.