Dresden

Sachsens neuer Innenminister Albrecht Buttolo (CDU) denkt derzeit intensiv über den Abbau von mehreren hundert Planstellen bei der Polizei nach.

Proteste der Uniformträger erfolgten umgehend - logisch: Wie soll man in Zukunft eines personifizierten Sicherheitsrisikos vom Schlag des Angolaners Leandro de Assis-Macai habhaft werden, wenn nicht genügend Einsatzkräfte zur Verfügung stehen?

Mit zwei Funkstreifenwagen und vier Beamten bereitete die Polizei am Morgen des 6. März den Zugriff vor. Der abgelehnte Asylbewerber, er war der schriftlichen Aufforderung zum freiwilligen Verlassen der Bundesrepublik nicht nachgekommen, hielt sich zu diesem Zeitpunkt in einem Dresdner Kindergarten auf und stapelte Bauklötzchen aufeinander - wie Dreijährige es eben so zu tun pflegen.

Ohne sich anzumelden und ziemlich forsch hätten die Polizisten die Herausgabe des Jungen gefordert, berichtet Hagen Gneuß, der stellvertretende Geschäftsführer der Kita. Eine Erzieherin schaffte es noch, dem völlig verschreckten Kind Mütze und Jacke überzuziehen, dann wurde Leandro abgeführt. Drei Stunden später lieferten ihn die Beamten mit der Bemerkung Der hat jetzt Hunger wieder ab und verschwanden.

Nun fragt sich halb Sachsen, wie es zu solcher Verrohung der Sitten kommen konnte. Die Ausländerbehörde, sie hatte die Abschiebung angeordnet, verweist auf die Zuständigkeit der Polizei für die Durchführung der Vollzugshilfe.

Polizeipräsident Dieter Hanitzsch ist immerhin der Ansicht, dass dies keine Meisterleistung seiner Beamten gewesen sei. Dresdens Ausländerbeauftragte Marita Schieferdecker-Adolph spricht von versuchter Geiselnahme, weil die Beamten durch die Festnahme des Kleinkinds seine Mutter auf ihr Revier hatten locken wollen. Inzwischen liegt der Fall beim Staatsanwalt.