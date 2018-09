Inhalt Seite 1 — Der Zorn Brüssels Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Brüsseler EU-Kommission reißt der Geduldsfaden. In 106 Fällen untersucht sie derzeit Verstöße gegen europäische Energiemarktregeln, in rund der Hälfte dieser Fälle leitet sie nun Rechtsschritte gegen Mitgliedsstaaten ein. Mahnungen allein, so erklärte Energiekommissar Andris Piebalgs am Dienstag in Straßburg, helfen nicht weiter.

Was vor drei Jahren in Richtlinien zur Liberalisierung der Gas- und Strommärkte ausformuliert wurde, ist vielerorts noch immer nicht Wirklichkeit geworden. Dabei wimmelte es in der Schlusserklärung des jüngsten EU-Gipfels vor zwei Wochen nur so von markigen Versprechungen. Dynamisch, energisch, aufs Tempo drücken, das gelobten die Staats- und Regierungschefs unterm Druck steigender Energiepreise. Kaum wieder abgereist, schickt ihnen die Brüsseler Behörde nun eine peinliche Mängelliste hinterher.

Gleich drei Kommissare sind auf dem Quivive. Wettbewerbschefin Neelie Kroes stößt sich an vermuteten Kartellabsprachen bei der Preisbildung.

Binnenmarktkommissar Charlie McCreevy hat vor allem Frankreichs ökonomischen Patriotismus im Visier - das soeben in Paris verabschiedete Übernahmegesetz widerspricht in den Augen des Iren dem Geist des Binnenmarkts. Und Energiekommissar Piebalgs blickt vor allem auf die ungenügende Entflechtung von Netzbetreibern und Energielieferanten und die mangelnde Öffnung nationaler Märkte.

Deutschland erhält schlechte Noten wegen unzureichender Marktöffnung.

Zusammen mit 16 weiteren EU-Staaten, denen Piebalgs ebenfalls vorwirft, europäische Regeln zu missachten, mal beim Strom, mal beim Gas, mal bei beiden. In diesen Fällen hat die Kommission nun Verfahren wegen Verletzung des EU-Vertrags eingeleitet - diese können in letzter Konsequenz vor dem Europäischen Gerichtshof landen.

Bei den erneuerbaren Energien wie auch beim Biodiesel steht ebenfalls gleich eine Reihe von Staaten am Pranger: etwa Polen und Großbritannien, weil sie der Brüsseler Behörde keine Auskunft über die verabredete Förderung erneuerbarer Energien geben, oder Italien und Zypern, die diese Stromquelle nachweislich nur ungenügend fördern. Zudem fehlt es in zahlreichen Mitgliedsländern noch immer an der versprochenen nationalen Regulierungsbehörde - kein Wunder, dass die Regierungschefs jüngst beim Gipfel von einem europäischen Regulator nichts hören wollten. Belgien, Zypern und Griechenland erhalten Mahnschreiben, weil ihre Ölsicherheitsreserve unter dem festgelegten Pegel liegt.