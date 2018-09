Tel Aviv

Wer die Schchunat Hatikwa besucht, das Viertel der Hoffnung im Süden Tel Avivs, ist verblüfft. Nur selten reden die Menschen über die Bedrohung durch die Hamas. Fragt man sie nach den Wahlen von vergangener Woche, antworten sie: Gut so, Bibi (Netanjahu, Anm d. Red.) hat einen Denkzettel für seine Reformpolitik als Finanzminister bekommen.

Dabei war der Likud gerade in der Schchunat Hatikwa stets beliebt. Benjamin Netanjahus Partei galt als politische Heimat vieler Zuzügler, die in den fünfziger Jahren aus arabischen Ländern gekommen sind. Die meisten wohnen immer noch in schlichten Behausungen - auf der Hauptstraße mit den kleinen Geschäften gehen Frauen mit ausrangierten Kinderwagen zum Einkaufen. Größer könnte der Unterschied zu den glitzernden Shopping-Malls im Norden Tel Avivs nicht sein.

Weil viele sich ärmer als je zuvor fühlten, haben sie den Likud abgewählt. Er war der größte Verlierer bei den Wahlen. Mit zwölf Mandaten - viel weniger, als alle Umfragen prognostiziert hatten - erhielt er die Quittung für einen neoliberalen Wirtschaftskurs, der pauschal Sozialleistungen kürzte.

Dabei sah es zunächst so aus, als müsste man nur durchhalten, um die späten Früchte eines durchaus notwendigen Reformplans zu ernten. Netanjahus Privatisierungs- und Steuerreform füllte ja die Staatskassen und die Taschen der Konsumenten. Nach zweijähriger Rezession kletterte das Wachstum 2005 auf 5,2 Prozent. Die Arbeitslosenrate fiel von 10,8 auf 9 Prozent.

Aber nur wenige Israelis profitierten vom Aufschwung. Viele dagegen mussten sogar auf Medikamente verzichten, die plötzlich nicht mehr von den Kassen mitbezahlt wurden. Im Fernsehen zeigten Familien den Reportern ihre leeren Kühlschränke.

Jeder fünfte Israeli lebt heute unterhalb der Armutsgrenze, vor ein paar Jahren war es jeder neunte. Der Anteil an bedürftigen Kindern ist der größte im Vergleich zu allen anderen Industrienationen. Das Wohlstandsgefälle wird nur noch von den USA übertroffen. Sechzehn prominente Familien, rechnete die Zeitung Haaretz kürzlich vor, verfügten über zwanzig Prozent des nationalen Reichtums in einem Land mit über sieben Millionen Einwohnern.