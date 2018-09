Hamburg

Vor Gericht machte der Zeuge einen ungünstigen Eindruck. Er beschimpfte andere Zeugen. Er trug unbeweisbare Verdächtigungen vor. In einem Punkt sagte er offensichtlich die Unwahrheit. Kurzum, er war womöglich nicht ganz unschuldig daran, dass ihn das Gericht in seinem Urteil später versehentlich als Angeklagten bezeichnete.

Vielleicht sollte außerdem erwähnt werden, dass der Zeuge einen exotischen Namen trägt, dunkelhäutig ist und nicht gut Deutsch spricht.

In einem Punkt aber waren seine Bekundungen trotz aller Bedenken nicht zu widerlegen. Der wirkliche Angeklagte in diesem Strafverfahren hatte ihm ein Messer ins Herz gestoßen.

Was war geschehen? Hatte ein Rassist einen Streit provoziert, ein Messer gezückt und zugestochen? Das ist die Version des Zeugen. Oder hat ein Rowdy einen unbescholtenen Bürger angegriffen, der sich in höchster Not mit einer Waffe verteidigte? So schildert der Angeklagte den Fall.

Inzwischen haben zwei Gerichte den Messerstecher freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Revision beantragt - demnächst könnte der Fall also ein drittes Mal verhandelt werden.

Der Angeklagte ist Busfahrer von Beruf. Der Zeuge ist Ingenieur, arbeitet aber als Hausmeister. Beide waren zum Zeitpunkt der Tat Anfang 40. Vor nunmehr vier Jahren, am frühen Nachmittag des 30. März 2001, waren sie auf einem Gehweg in einem Gewerbegebiet im Hamburger Norden in Streit geraten.