Ayacucho/Lima

Die historischen Requisiten und das Drehbuch für diesen Abend würden jedem Latino-Western Ehre machen. Die spanischen Kolonialgebäude vor dem Hintergrund der peruanischen Anden. Der Name, den die Indios dem lange nur über Eselspfade erreichbaren Ort gaben: Ayacucho, Stadt des Todes. Der Tod kam darauf zurück, seit den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als Ayacucho zum Geburtsort der pseudorevolutionären Bewegung Leuchtender Pfad wurde. Ihr wahnwitziger Anführer Abimael Guzmán hatte zuvor als Professor in der Andenstadt gelehrt. Seine Trupps aus Studenten, Provinzlehrern und verarmten Campesinos sollten den Kapitalismus mit der Machete ausrotten. Ihr Terror und der gnadenlose Gegenterror von Armee und Polizei machten Ayacucho zur Geisterstadt. Erst als Guzmán in den neunziger Jahren festgenommen wurde, wagten sich die Menschen zurück.

An diesem Märzabend bekommen sie eine Art Showdown nachgeliefert. Der Mann, der als junger Capitán den Leuchtenden Pfad bis aufs Blut bekämpfte, ist in die Stadt gekommen. Pick-up-Wagen mit den regenbogenfarbenen Fahnen des alten Inkareiches, das in dieser Region seine Wurzeln hatte, künden von seiner Ankunft. Indiofrauen mit Zöpfen unter den Filzhüten und Babys auf den Rücken, Mestizen, Jugendliche fast aller Hautschattierungen ziehen zum zentralen Platz der Waffen. Auf ihm hingen, kaum 15 Jahre ist es her, die Opfer beider Seiten an den Laternenpfählen. Glocken läuten aus einer der 30 Kirchen Ayacuchos. Alle Köpfe heben sich in Richtung der Arkaden. Von dort muss er kommen, der "Krieger, dem auf seinem Wachturm nichts entgeht". So heißt der Mann – wenn man seinen indianischen Vornamen Ollanta übersetzt. Ollanta Moisés Humala Tasso – sein voller Name elektrisiert ein ganzes Land. Perus Großbürgertum einschließlich der Kirche und der Intellektuellen in den schwer bewachten Villenvierteln der Küstenstädte fürchtet ihn. Perus verarmte, deklassierte Indios und Mestizen einschließlich der Cocaleros an den Osthängen der Anden beten für ihn. Im Sog des früheren Kokabauern und jetzigen Präsidenten Boliviens, Evo Morales, hat der 43-jährige Exoberstleutnant Runde um Runde die mehr als zwanzig Kandidaten für die Präsidentenwahlen an diesem Sonntag überholt. Zwar sind Umfragen notorisch unzuverlässig in dem nicht nur politisch zerklüfteten Land, dessen 28 Millionen Einwohner auf einem Territorium wohnen, das doppelt so groß ist wie Deutschland und Frankreich zusammen und von 45 Erhebungen mit über 6000 Meter Höhe durchzogen wird. Doch spricht vieles dafür, dass vor allem die Hochlandbewohner, die den Staat nur als Gewaltmonopol der Eliten kennen, Ollanta Humala mit guten Aussichten in die Stichwahl am 14. Mai bringen werden. Würde er Perus Präsident, hätten Hugo Chávez in Venezuela und Evo Morales im Nachbarland den dritten Mann für ihre "Achse der Guten" gegen die von ihnen angeprangerte hegemoniale und neoliberale Politik der USA.

"Helfen kann uns nur der Kommandant"

Bisher ist die bunte Karawane Humalas nicht aufzuhalten gewesen, selbst wenn sie riskante Missionen unternahm wie in das geschundene, zwei Jahrzehnte lang von der Welt abgeschnittene Departement Ayacucho mit seinen vernachlässigten, schmalen Schotterpisten und steilen Abgründen. Räuberbanden, die sich auch aus Resten des Leuchtenden Pfades rekrutieren, nutzen die Einsamkeit der Sierra für Überfälle auf Autos oder Kleinbusse. Und da viele Militärs hier in den neunziger Jahren Aufständische ebenso wie Unschuldige folterten, exekutierten, vergewaltigten – wozu sie "El Chino", Perus damaliger japanischstämmiger Präsident Alberto Fujimori, durchaus anhielt –, werfen Angehörige von Opfern inzwischen auch dem einstigen Kommandanten Humala Menschenrechtsverletzungen vor.

Vor Wochen noch sprach der populistische Krieger von sich selbst in der dritten Person: "Der Kommandant Humala wird nicht zulassen…" Inzwischen hat er sich diese und andere bizarre Formeln und Forderungen abgewöhnt. Er lernt ebenso schnell wie seine Umfragewerte steigen. Der Tross und auch die Kameraleute ziehen da nicht immer mit. "Commandante", rufen die Fotografen, "Commandante, noch einmal winken!" Das ist nicht nur linke Folklore in memoriam Che Guevara, sondern auch gut für schlichte Gemüter:Nicht irgendeiner vermag uns zu helfen, das kann nur der Kommandant…

Es ist die Rolle, die dem linken Nationalisten auf den Leib geschneidert ist. Selbst als ihn seine nervösen Bewacher in Ayacucho durch das beängstigende Gedränge zum Podest schieben, wirkt Humala fast unbeteiligt entspannt, zurückhaltend lächelnd, demonstrativ diszipliniert. Im roten T-Shirt mit dem Aufdruck "Amor por el Perú", steht der Exoberstleutnant auf der Bühne, knapp mittelgroß, drahtig, das nicht ganz dunkle Haar im Kasernenschnitt. Sein Tonfall ist schneidend scharf, aber weder erlaubt er sich die plumpen Grobheiten eines Hugo Chávez noch lässt er den gelegentlich bauernschlauen Witz von Morales aufblitzen. Kurz und schnörkellos stößt er seine Sätze hervor, knapp wie militärische Anweisungen. Die einzelnen Versatzstücke, die der "Kommandant" je nach Standort variiert, ergeben zwar manch kruden Widerspruch – und kein erfüllbares Ganzes. Doch wer fragt schon nach Programmen in Peru, wo die Wähler in permanentem Wechsel rein emotional entscheiden und wo Fujimoris Autokratenherrschaft zwischen 1990 und 2000 die ohnehin schwache Parteienstruktur zerstört hat.

"Unser Staat", schürt Humala in Ayacucho die Verbitterung über die Elite, "hat sich ökonomisch für die Welt geöffnet, aber nicht für unsere Leute… Wir brauchen eine neue Verfassung! Sie muss dem Staat verbieten, Ressourcen wie den Bergbau an ausländische Firmen zu verhökern… Die Bodenschätze, die Gott dem Lande gab, sind zuallererst für uns und unsere Kinder da. Mein Nationalismus ist die Verteidigung nationaler Märkte. Das Freihandelsabkommen mit den USA wird unsere Landwirtschaft zerstören…"

Anders als Evo Morales stammt Ollanta Humala weder aus einer armen noch aus einer Indiofamilie, obwohl sein Vater ihm den indianischen Vornamen gab. Isaac Humala, Anwalt von Beruf, hatte in den fünfziger Jahren einem kommunistischen Widerstandskreis angehört. In ihm war auch der heute weltberühmte Romancier Mario Vargas Llosa aktiv, der Jahrzehnte später bei den Präsidentenwahlen 1990 – schon als Kandidat des Establishments – Fujimori unterlag. Humala senior ging einen anderen Weg. Er schuf sich aus linksnationalen und rassistischen Ideen das Traumgebilde einer Gesellschaft, die sich im Geiste des alten Inkareiches erneuern soll. Diesen Staat will er von Indios und Mestizen geführt sehen. Seine Kinder verpflichtete er diesem Ziel.

Der Sohn Ollanta schloss das Politikstudium an Limas Katholischer Universität mit dem Master ab und entschied sich danach für die Militärlaufbahn. Sie endete im Oktober 2000. Ebenso wie der Offizier Hugo Chávez in Venezuela acht Jahre zuvor scheiterten Oberstleutnant Humala und sein Bruder Antauro mit einem Putschversuch. Der war gegen Fujimoris autokratisches Regime gerichtet. Doch da sich der Präsident und Sohn japanischer Einwanderer wenig später nach Tokyo absetzte – derzeit halten ihn die Chilenen in Haft –, saßen die Brüder nur kurz im Gefängnis. Der neue Präsident und erste Indio in diesem Amt, Alejandro Toledo, belohnte Ollanta Humala sogar mit diplomatischen Posten in Paris und Seoul. Doch am Neujahrsmorgen 2005 stürmte sein Bruder Antauro mit 150 Reservisten den Polizeiposten einer Andenstadt, um diesmal Toledo zum Rücktritt zu zwingen. Vier Polizisten starben. Antauro sitzt seither im Gefängnis. Ollanta, der mit dem Bruder telefoniert hatte, wurde aus Südkorea abberufen und in den Ruhestand versetzt.

Damit begann sein bisher erfolgreichster Coup. Es gelang ihm, sich um Toledos Nachfolge zu bewerben. Zu seinem Vater war er schon geraume Zeit vorher auf politische Distanz gegangen. Als jetzt in Ayacucho Anhänger des einsitzenden Bruders auf Transparenten "Freiheit für Antauro" forderten, kanzelte er das Familienunternehmen auf offener Bühne ab: "Niemand steht über dem Gesetz! Ich werde verhindern, dass sich diese Leute über alles hinwegsetzen. Sie verstehen nichts von Demokratie und sind ihrer unwürdig."