Igor Bauersima hat schon wieder ein Stück geschrieben.Frisch vom Fließband des Zeitgeistes via Marketingkonzept der Wiener Burg direkt ins Akademietheater: Boulevard Sevastopol ist ein konventionelles Konversationsstückchen für neun Personen plus Hund namens Loulou.Mit Silberblick in Richtung Tschechow con Gorki, russische Sääääle, Wodka, Liedchen-Lala muss das Personal mit planloser Peripathetik am Silvesterabend in einer Illegalenabsteige eines Wiener Vororts Wohnung samt Garten bespielen. Sinntriefend geht's um Liebe, Tod und Teufel, und damit es in den Medienhype passt, wird aufgemotzt mit aktueller Polittragik, Methode Durchlauferhitzer & Windkanal.Uraufgeführt wurde im Migrations-Haschée mit Internet-Soßerl das Scheitern einer Chat-Love an den Lebens-Realien. Lev lügt in der Gartenlaube des weltweiten Netzes (Mein Herz explodiert) und betrügt damit seine Anna als realer Sohn ihres Schleppers, den sie wiederum bezahlt mit PC-Pornos: Ich muss ihnen ins Gesicht pinkeln!Dabei will sie doch nur Medizin studieren und abhauen nach Paris. Um das synthetische Paar herumdrapiert die Chargen der traditionellen Typenkomödie: Exil-Russen, die fließend Neudeutsch sprechen (Total wichtig!), falls man sie überhaupt versteht (Scheiße!) - nicht leicht fällt das vor allem beim kreischenden Darsteller Johannes Krisch, der das Revolutionsrussenklischee Pjotr gibt. Selbstverliebt verfasst, selbstverliebt ausgestattet, selbstverliebt in Szene gesetzt - die Personalunion Autor, Regisseur und Bühnenbauer verhindert jedwede kritische Distanz. Simpel der dramaturgische Leitfaden durch 110 Theaterminuten: Mit lautem Fingerschnippen à la Volksschule sollen die Liebenden hundertfach die Sprüche und Widersprüche von Virtualität, Fiktionalität und Realität markieren.Dabei wird die Handlung eingefroren, das Gesicht Maske, das Bild zum Standbild. Dazu Lichtleisten, Fax-Piepen, Tastengetacker, aufgerasterte Pappwände, Drehbühnengedrehe und ein puffrotes nacktes Maja-Modell als Projektion.Alles so unflüssig inszeniert wie überflüssig für die Bedeutung, die der Autor als Philosopherl dem geplagten Zuschauer auch noch reindrücken will, Motto: Mit der Zeit schwindet alles! Derweil stimmt nichts auf diesem Wiener Theatermarktplatz billiger Beschleunigung: Die Bewegungsimpulse verschoben, die Handlungsanschlüsse verpatzt, der Hund ist eine Katze, und verlogen insbesondere ist der Schauplatz selbst.Niemals ist ein Migrantenquartier in einer Wiener Substandardwohnung mitten im miesen Bezirk ausgestattet wie der schicke Altbau eines Autors der Mode: blendend weiß lackierte Kassettentüren mit hochglanzpolierten Messingbeschlägen, Edelnippes von Thonet bis Retro, Moreau-Symbolisten an den Wänden. Selbsterkenntnis des Dünnpfiffpalavers: Diese Soße.Wie Computerspiele.Kein intelligentes Wort mehr.Stimmt!