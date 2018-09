Die alte Aufregung, die Angst, der Großalarm, der den gesamten Organismus erfasst – alles ist sofort wieder da. Nur weil ich ein hässliches, lieblos gemachtes Buch auf den Knien und einen Stift in der Hand habe und über der Übung E.24 brüte: "Bei einem Würfelspiel werden zwei Würfel geworfen. Gewonnen hat, wer mindestens eine Augenzahl von 10 erreicht. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür?" Zwei Minuten habe ich für die Lösung.

Ich wäre auch in zwei Jahren nicht weiter, es sei denn ich würfelte die Lösung aus. Das Hirn krampft, überall weht Nebel. Mein Mathe-Trauma hat einen hässlichen Namen: Stochastik. Und es ist keinesfalls "lustvoll", wie die Autoren des Neuen großen PISA-Tests für Erwachsene versprechen, sich als Großer noch einmal den Inhalten des "Lernens, Wissens und Verstehens" zuzuwenden, denen man mit 18 jubelnd entsprang. Unsinn! Die Erfahrung, ein für alle Mal ausgeschlossen zu sein aus der Welt der Mathematik, aus einer Welt schönen und reinen Denkens, ist bitter. Sowieso, weil es auch wieder Noten gibt.

War ja klar: Nachdem zuerst die Kleinen, die Schüler, mit Pisa gequält worden sind, nachdem sofort darauf der Ruf nach Pisa für Lehrer und Pisa für Politiker erscholl, sind jetzt alle Erwachsenen dran. Die Ober-Pisa-Testerin OECD führt den globalen Erwachsenentest durch. Die Schweizer sind schon durch, und – hihi – sie können nicht lesen! Kein Textverständnis! (Natürlich sind sie in Mathematik Spitze.) Wir Deutsche können uns noch schnell vorbereiten. "Bildung besitzen und Wissen anwenden: zwei erlernbare Merkmale"! Behauptet mein Trainingsbuch. Tolle Belohnungen winken: Spitzenleistungen erzielen, Persönlichkeit weiterentwickeln, auch im Privatleben! Und die gute Pisa-Note.

"Eine Gerade besitzt den Y-Achsenabschnitt n=-3 und verläuft durch den Punkt P (-4/-2). Wie lautet die zugehörige Funktionsgleichung?" Zwei Minuten und kein Schimmer. Die Lösung steht hinten: "Die allgemeine Funktionalgleichung für lineare Funktionen lautet y=mx + n." Ach, dumpfes Formelwissen ist gefragt! Ekelhaft! Auch die Formel für die Oberfläche einer Halbkugel ist mir gerade entfallen. Einmal geht es um eine gewisse Liquiduslinie, eine breiige Schmelze und die eutektische Temperatur. Bahnhof! Doch da: eichung, osse, ucke, eis und eich – allen fehlt was. Das "Gl"! Zehn Sekunden! Ich lebe noch!

Der Pisa-Test geht an die Existenz. Wer bin ich eigentlich? Offenbar kein Mathematiker. Kein Physiker. Kein Chemiker ("Zu welcher Stoffgruppe gehören Proteasen und Amylasen?"). Was aber dann? Ein Frauenkenner? "Der männliche Körper besteht zu 40 % aus Muskeln und zu 15 % aus Fett. Bei der Frau besteht der Körper aus 25 % Muskeln und 25 % Fett. Wer bekommt schneller kalte Füße?" Die Antwort weiß ich auch ohne Prozentrechnung: Frauen. Nie schoben sich warme Frauenfüße an meinen schläfrigen Nachtkörper. Fünf Sekunden! Ach, wenn man mit Frauenkennerschaft Geld verdienen könnte!

Doch hier: "Was haben Duden, Maggi, Baedecker, Havanna, Zeppelin und Mentor gemeinsam?" Alle haben mindestens fünf Buchstaben! Als Lösung wird zwar angegeben, alle hätten sich aus einem Eigennamen entwickelt. Mag sein. Doch ich habe auch Recht und gebe mir die volle Punktzahl. Schließlich soll ich Verben auf einer Skala von "unwahr" bis "wahr" ordnen. Es geht um berichten, mutmaßen, zugeben, finden und einräumen. Ich sortiere berichten unter total wahr ein. Die wahre Lösung: finden und einräumen sind wahrer. Ach ich: typisch Journaille!

Die Testauswertung am Ende des Buches haut mich vollends um: Ich liege an der Unterkante der Pisa-Kompetenz "überdurchschnittlich"! Eins minus quasi. Unfassbar! "Transferleistung ausgeprägt, breite solide Wissenbasis!" Doch ja, das Buch macht Mut. Nun gut, ein bisschen habe ich gepfuscht. Doch Pfuschen ist eine Schlüsselkompetenz, die außerordentliche Transferleistungen voraussetzt. Von mir aus kann die OECD jetzt kommen. Ich bin ein Finne!