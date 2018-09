DIE ZEIT: Stellen Sie sich vor, das Büro des Bundespräsidenten riefe an und bäte Sie um drei Stichworte für einen Vortrag Horst Köhlers zum Thema Väter. Was würden Sie auf den Zettel schreiben? Im Zeichentrickfilm unzertrennlich: Der Wikinger Wickie und Vater Halvar BILD

Peter Riedesser: Erstens: Es gilt, sich von alten Vaterklischees zu lösen und Karriere neu zu definieren. Zweitens: Der Vater hat von Anbeginn eine eigenständige Beziehung zum Kind. Er soll nicht nur als Außenstehender die Beziehung zwischen Mutter und Kind unterstützen. Der Vater ist Vorbild und Identifikationsfigur für den Jungen, und für das Mädchen ist er der erste männliche Mensch, von dem es sich ermutigt oder abgewiesen fühlt. Drittens: Die gemeinsame Verantwortung für gelingende Eltern-Kind-Beziehungen ist die zentrale Zukunftsfrage unserer Gesellschaft. Wenn der Umbruch zu einer veränderten Väterlichkeit misslingt, werden wir einen weiteren Anstieg der Sozialkosten erleben und wirtschaftliche Probleme bekommen.

ZEIT: Worin liegt der folgenreichste Fehler im Vaterbild unserer Kultur?

Riedesser: Eine besonders wirksame Prägung des Vaterbildes entstammt der Bibel. In ihr findet sich nicht nur der schützende, sondern auch der brutale Gott, der auffordert, Kinder zu strafen, die nicht gehorchen, und der ihnen im Neuen Testament ewige Höllenstrafen für ihre Sünden androht. Das ist eine historisch einmalige Brutalisierung des Vaterbildes, die mit den modernen Menschenrechten nicht zu vereinbaren ist. Dieser Vatergott erwartet von seinem Sohn, dass er sich foltern lässt, obwohl der bittet: Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Die Vorstellung, dass man Söhne für »höhere Ziele« opfern muss, hat in unserem Kulturkreis mit dazu geführt, dass die regierenden Landesväter in den Kriegen des 20. Jahrhunderts die Generation der 18- bis 25-jährigen Söhne »verheizt« haben. Hier sehe ich die Chance der neuen Väterlichkeit: Väter, die früh eine Beziehung zu ihren Söhnen entwickeln, die in den ersten Jahren der Fürsorge eine innige, auch körperliche Nähe zu ihnen gewinnen, wären nicht in der Lage, die Kinder zu opfern.

ZEIT: Sie sprechen von den Söhnen. Wie steht es mit den Töchtern?

Riedesser: Es hat hier immer auch innige und individuelle Beziehungen gegeben. Aber in der bisherigen Geschichte war der Vater generell gegenüber seinen Töchtern distanzierter, sie waren oft Kinder zweiten Ranges. Über der Zärtlichkeit zwischen Vater und Tochter liegt bis in die Gegenwart ein machtvolles Tabu. Die weibliche Sehnsucht nach Anerkennung war umso vitaler. Mädchen waren einsam in ihrem Vaterhunger. Im geschützten Als-ob-Raum der Kindheit, in der Kinder spielerisch üben, wie sie mit Menschen umgehen werden, konnten die Mädchen über Jahrhunderte nicht hinreichend erproben, wie sie mit dem anderen Geschlecht zurecht kommen können.

ZEIT: Auch die moderne Liebe ist eine Art Religion. Hat sie der Vaterschaft so geschadet, dass heute viele Männer in Deutschland nicht Väter werden?