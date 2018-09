Wieder ein Märchen weniger. Der Held ist gefallen. Mein Held ist gefallen. Von allen Sportlern habe ich Jan Ullrich am meisten bewundert. Erstens, weil er nie Held sein wollte, zweitens, weil seine Leistungen heldenhaft waren, drittens, weil es im Radsport auf Körper, Geist und Göttlichkeit zugleich ankommt. Selten gestattet man sich als Beobachter, der professionell Distanz zu halten hat, pathetische Schwärmereien. Ich bekenne: Ich habe geschwärmt. Umso entsetzter, empörter steht man nun da und fühlt sich um seine Liebe betrogen.

Im Juni 2003 schrieb ich ein ZEIT- Dossier über Jan Ullrich als "Helden-Maschine" , die die Sehnsucht der Deutschen nach einer neuen Märchenfigur erfüllen sollte. "Ach, die sind doch alle gedopt", hieß es in meinem Freundeskreis, "wie soll man diese Strapazen ohne Doping schaffen?" Nichts davon hatte ich gelten lassen und mir stets selektive Naivität erlaubt: Ja, bei anderen vielleicht, Armstrong, klar, die Amerikaner lügen. Aber nicht Jan Ullrich.

Ich sprach mit seinen Masseuren, Ärzten, Kollegen, mit Legenden, Experten und Kommentatoren. Alle glaubten, es im Fall von Ullrich mit einem Naturwunder zu tun zu haben. Er hat einen Ruhepuls von 30 bis 35 und ein Lungenvolumen von 6 Litern. Sein genetisches Privileg besteht darin, dass sein Herz um 50 Prozent größer ist als beim Normalmenschen, und er hat mehr Kraft in seinen Muskeln als von der Schöpfung vorgesehen. Warum soll so einer Mittelchen nehmen?

Auf der ständigen Suche nach Helden in der auf Jugend, Schönheit und Leistung geeichten Medien- und Erregungsgesellschaft schien der "Sultan des Sattels" der Idealtyp gewesen zu sein. Wie sonst nur der Triathlet arbeitet der Radsportler an der Überwindung des menschlichen Leidens, was eine fast religiöse Dimension besitzt. Er ist die Verkörperung reiner Körperlichkeit. Jan Ullrich: Einmal Toursieger. Fünfmal Zweiter. Olympiasieger. Weltmeister. Das größte Talent, hieß es allerorten, das der Radsport (wohlgemerkt: der Radsport an sich, nicht nur der deutsche) jemals gehabt habe.

Ich traf ihn zweimal. Beim zweiten Mal lud er mich zu einem langen Gespräch in den Massageraum eines Erfurter Hotels. Ich wollte über Heldenmythen mit ihm reden, über mediale Inszenierungen, um gemeinsam die Frage zu klären, warum gerade er das Rüstzeug zum Helden haben könnte, als der er stilisiert wurde. Es war ihm selbst ein Rätsel. Über Doping zu sprechen war irgendwie absurd. Es wäre unangemessen gewesen. Jenes "irgendwie" empfiehlt einem die Intuition. Ullrich erweckte zu keiner Zeit den Anschein, einer jener von Ruhmsucht und Narzissmus getriebenen Parvenüs zu sein, die betrügen müssen, um vor ihrem eigenen Ehrgeiz, dem der Berater und Fans bestehen zu können. Geldgierig schien er mir nicht, eitel ebenso wenig. Er schaffte es, den glaubwürdigen Eindruck zu vermitteln, für "die Fans" zu fahren. Die Fans waren ja im Wortsinne fanatisch. Der stille, sympathische, manchmal spröde "Ulle" war sichtbar ein Popstar wider Willen. Und wenn nun Eigenbluttherapie und gespritzte Hormone der Preis gewesen sind? War all das, diese Arie kleinbürgerlicher Bescheidenheit, diese Abneigung gegen Glanz und Glamour, nichts als eine kluge Inszenierung?

Wir haben schließlich doch über Doping gesprochen. Es gab ja bereits Vorwürfe und Fakten, im Juli 2002, als Ullrich nach einer Knieoperation in der Rekonvaleszenzphase angeblich zwei "aufmunternde" Ecstasy-Pillen von Freunden genommen hatte. Er war damals positiv auf Amphetamin getestet und sechs Monate gesperrt worden. "Nein", hatte er (gar nicht erregt, vielmehr nüchtern lächelnd) auf der Massagebank liegend versichert, "ich habe mir keinen Vorteil verschafft, habe keinen betrogen." Wenn Ullrich jetzt in pathologischer Wirklichkeitsverkennung beschwört: Ich habe nicht betrogen, heißt das dann: Ich habe nicht gewusst, dass Blutdoping Betrug ist? Ist es die Tragödie des Jan Ullrich, dass er uns in der dopingsensiblen, medizinisch aufgeklärten Gegenwart den Dummbatz geben will? Warum hat er nicht mit Hilfe eines DNA-Tests wenigstens seine irdische Ehre gerettet, wenn ihn schon die Götter verlassen haben?

Ein Held ist auch deshalb ein Held, weil man ihm Vertrauen schenkt. Vielleicht ist der Sportler, im Gegensatz zum Politiker oder Manager, überhaupt der Einzige, dem man noch vertraut. Das Schlimmste ist, wenn so einer das Vertrauen missbraucht. In dubio pro reo, ja, natürlich. Solange Ullrich nicht eindeutig des Dopings überführt ist, hat er in der Sache als unschuldig zu gelten. Bislang gibt es keine Beweise, nur Indizien. Aber was auch immer passieren wird – er hat sein größtes Kapital verspielt: die Hingabe seines Bewunderers. Seine großen Triumphe, meine Triumphe, unsere Triumphe: womöglich chemisch ergaunert. Der Übermenschliche ist nur allzu menschlich. Die Enttäuschung ist furchtbar und die moralische Sippenhaft grausam: Welch Unbescholtener auch künftig die übernatürliche Leistung vollbringen und diese wundervoll grausame Tour de France gewinnen wird, er wird das Stigma des mutmaßlichen Betrügers tragen. Christian Schüle