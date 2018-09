DIE ZEIT: Herr Henkel, was wollten Sie mit dem Brandbrief erreichen, den Sie gemeinsam mit Ihrem Amtsnachfolger Michael Rogowski geschrieben haben? Den amtierenden BDI-Präsidenten Jürgen Thumann rüffeln?

Hans-Olaf Henkel: Nein, unser Ziel hieß einzig und allein: Der BDI darf auf keinen Fall akzeptieren, dass sein künftiger Hauptgeschäftsführer gleichzeitig im Bundestag sitzt. Der BDI ist unabhängig gegenüber allen politischen Strömungen. Diese Unabhängigkeit haben wir in großer Gefahr gesehen. Alle unsere Versuche, im Gespräch eine Festlegung zu bekommen, dass das nicht passiert, waren erfolglos. Deshalb der Brief.

ZEIT: Gleichzeitig haben Sie mit diesem Brief auch die politische Linie des BDI und dessen Verhältnis zur Bundesregierung angegriffen.

Henkel: Das wird jetzt hineininterpretiert. Ich kann das für mich mit hundertprozentiger Sicherheit verneinen.

ZEIT: Ihnen passt doch der Schmusekurs von Herrn Thumann nicht

Henkel: Ich habe nichts dagegen und habe größtes Verständnis dafür, dass Herr Thumann Frau Merkel den Rücken stärkt, weil er natürlich weiß, was alle anderen, die Frau Merkel oder jetzt Herrn Thumann kritisieren, wissen müssten: Es gibt zurzeit keine Alternative zur Großen Koalition. Ich halte die Kritik am so genannten Schmusekurs von Herrn Thumann deshalb für nicht angebracht.

ZEIT: Also keine Kritik an Herrn Thumann?