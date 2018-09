Inhalt Seite 1 — Die Stadtflüchtige Seite 2 Auf einer Seite lesen

Immer wieder kam Valeska Grisebach ins Gasthaus Hacker in Binenwalde, einem kleinen Dorf nördlich von Berlin. Sie zögerte, zauderte. Es bedurfte immer neuer Besuche, bis sie es endlich wagte, eine Kellnerin, um die sie lange herumgeschlichen war, anzusprechen.

Valeska Grisebach ist Filmregisseurin und war auf der Suche nach Laiendarstellern für ihren Film Sehnsucht, der Anfang September in die Kinos kommt. Sie suchte auf Volksfesten und in Gasthöfen in Brandenburg. Die 38-Jährige fuhr an Orte, wo, wie sie sagt, ihre Geschichten passieren könnten.

Anett Dornbusch heißt die Kellnerin, die Valeska Grisebach überzeugt hat, eine Hauptrolle zu übernehmen. Sie spielt die Kellnerin Rose, die mit dem Feuerwehrmann Markus (Andreas Müller) eine Affäre beginnt. Der Feuerwehrmann, der auch im wirklichen Leben diesem Beruf nachgeht, ist allerdings mit seiner Jugendliebe verheiratet. Der Film inszeniert damit ein klassisches Ehebruchdrama, eine melancholische Dreiecksgeschichte. Mit Laien ist es besser möglich, die Erinnerung an das Leben wachzurufen, das da draußen passiert, sagt Grisebach.

Doch noch während sie erzählt, scheint sie sich innerlich von ihren Worten zu entfernen. Zuckt zurück und sagt, dass dies nicht ideologisch gemeint sei, sie suche nicht nach einer naiven Authentizität: Ich hätte auch mit Schauspielern gearbeitet. Aber ich finde die Aufteilung zwischen Schauspielern und Laien zu eng.

Im Film verweilt die Kamera lange auf den Gesichtern der Darsteller.

Gesichter, die man noch nirgendwo gesehen hat, denen man die Nähe zur Wirklichkeit abnimmt. Manche ihrer Sätze wirken dennoch aufgesetzt, aufgesagt, ein bisschen pathetisch. Da will Grisebach in ihrer Kunst allzu nah an die Realität heran, und die wehrt sich. Will einfach nur da sein und nicht gleich wieder filmisch verwertet werden.

In ihrem ersten, viel beachteten Spielfilm Mein Stern (2001) hat sie sich bereits an einem ähnlichen Projekt versucht. Mit einem kleinen Team von Interviewern hatte Grisebach 250 Jugendliche über deren Pläne fürs Leben und die Liebe befragt. In Sehnsucht hat sie nun die Wünsche und Sehnsüchte von Männern und Frauen um die dreißig gesammelt. Viele haben einen sehr leidenschaftlichen Ton, sagt die Regisseurin.