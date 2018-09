Inhalt Seite 1 — "Ich habe mich verführen lassen" Seite 2 Auf einer Seite lesen

SS-Mann Günter Grass. Die Feder sträubt sich, so einen Satz aufs Papier zu bringen. Nun tobt eine Debatte – vom Nobelpreisträger selber Wochen vor Erscheinen seines Buches losgetreten – über die Frage »Warum das Eingeständnis so spät?«; darf man das als Lebenslüge denunzieren? Zwar neige auch ich zur Antwort »Reichlich spät« – halte gleichwohl den impliziten Vorwurf für pharisäisch. Es ist eine außerliterarische Kategorie, geeignet für den Leitartikel, nicht für die Literaturkritik. Es geht um ein Werk, um bohrende Unruhe, die ihm zugrunde liegt. Also um Irrtum und Versagen als literarisches Material, nicht um Datierung. Das nämlich ist der Impetus der Grass-Memoiren: das Leben eine Werkstatt. Was hier vorliegt, ist ein gar seltsames, hochgemut trauriges Buch, Legende vom Erfolg durch Versagen, widerborstig-garstig, schockierend und (dadurch) zutiefst berührend. Keine Besonnte Vergangenheit, keine Jugenderinnerungen eines alten Mannes. Ein Kontobuch – um die frühe buchhalterische Erfahrung des Kleinbürgersohnes aus dem Kolonialwarenladen und die von Grass gerne noch heute betonte Rechenhaftigkeit zur Metapher zu dehnen; unter dem Strich steht mit schwarzer Tinte die Summe: »Ich war als Hitlerjunge ein Jungnazi. Gläubig bis zum Schluß.« Da trug der Panzerkanonier – der sich zuvor vergebens freiwillig zur U-Boot-Waffe gemeldet hatte – jene Runen am Uniformkragen, von denen ihn bei Kriegsende (»Sonst kriegst du gleich einen Genickschuß«) ein Kamerad vorsorglich befreite, indem er ihm eine andere Jacke »organisierte«.

Mit einer Rigorosität, wie ich sie sonst nur von Jorge Semprúns schonungslosem Abrechnungsbuch über seinen Irrweg zum fanatischen Kommunisten kenne, gibt sich hier einer kein Pardon – wie man uns sonst so häufig in selbstmitleidigem Schluchzton die Ohren zuzuschmieren suchte. Die trotzige Ungebärdigkeit, die wir aus Büchern und Reden von Grass kennen – letzthin in seiner furiosen Ansprache auf dem PEN-Kongress –, erspart er dem nicht, den er »jenen Jungen« nennt, »der anscheinend ich war«, und den er – »keine Zweifel haben meine Kinderjahre getrübt« – als »leicht zu gewinnen« schildert. Dieser »Junge meines Namens« hat nie gefragt (etwa nach Verschwundenen), hat immer wieder »das Wort ›Warum‹ verschluckt, nicht ausgesprochen… wenngleich der Name Stutthof abschreckend in aller Munde war«. Der Name Hitlers war ihm »heilig«, an ihn wurde geglaubt, bis alles in Scherben fiel (und noch ein Weilchen, im Kriegsgefangenenlager, danach).

Grass gibt Rechenschaft, bohrend, brennend mit dem rotglühenden Eisen namens Erinnerung; rechtfertigen tut er nichts: »Um den Jungen und also mich zu entlasten, kann nicht einmal gesagt werden: Man hat uns verführt! Nein, wir haben uns, ich habe mich verführen lassen.« Grass schrubbt und schrubbt – aber keine Reinwaschung will ihm handhabbar sein; nur deutlicher wird sein Schandmal, das er uns vorzeigt – »mein Schweigen dröhnt mir, beim Häuten der Zwiebel, in den Ohren«. Die Schmach, der er sich ohne die kleinste Persilschein-Schummelei stellt, wird eines Tages zur schöpferischen Energie. Geheimnisvolle Dialektik der Kunst. Das ist die zweite Ebene dieses Buches, das man getrost radikal nennen darf. Davon wird noch zu berichten sein.

Zuvor aber eine Bedenklichkeit, von der ich selber nicht weiß: Ist sie besserwisserisch-banausisch oder notwendig? Geht sie nicht gar an der Pflicht eines Kritikers vorbei, über eine Grenze hinweg? Sei’s drum. Ich muss einbekennen: Ganz verstehe ich diese Dummheit nicht; auch wenn Grass sie ohne Beschönigungsschnörkel einbekennt. »Blind für alltäglich werdendes Unrecht im nahen Umfeld der Stadt« – wie ging denn das, bei einem 1940 immerhin 14-Jährigen, kein Baby also, mehr Jüngling schon denn Junge? Ich bin vier Jahre jünger, war also 1939 – als »seit 5.45 Uhr zurückgeschossen« wurde – wirklich ein achtjähriges dämliches Gör, in dessen mulschigem Gehirn sich der Krieg ausmalte als Aufmarsch hübsch farbig gekleideter Soldaten (Bleisoldaten?) auf dem Tempelhofer Feld; und doch habe ich den Aufschrei des gartensprengenden Vaters nicht überhört: »Das Ende beginnt!« Verstanden habe ich nichts, noch nicht; doch als meine ältere Schwester – gleichaltrig mit Grass – mir zu baff-kuhmäuligem Erstaunen erklärte, andere Staaten, man nenne sie Demokratien, hätten keinen Führer, hakelte doch etwas in meinem Kopf. Auch in meiner Familie hörte man nicht unentwegt BBC, gar Thomas Manns Reden An die deutsche Nation (ich hätte gar nicht gewusst, wer Thomas Mann ist), und mein Herr Offiziersvater war wahrlich Lichtjahre entfernt von auch nur kritischer Einrede (vor uns), geschweige denn auch nur dem Hauch eines Gedankens namens Widerstand. Unredliche Geschichtsschummelei wäre das. Aber in jeder Familie gab es doch irgendeine Tante, Cousine, einen Onkel, irgendeinen Bahnbeamten im Bekanntenkreis, der/die dem Grass-Prinzip »Habe ich wieder mal keine Fragen gestellt« nicht folgte? Es gab gar Kinder-Abzählreime »…dann kommst du ins KZ«; es gab kleine Blinzel-Witze »Mama, wer klingelt da jetzt abends? – Ess, ess, mein Kind, und mach dir keine Sorgen.« Das und vieles andere habe ich, der vier Jahre Jüngere, gehört, geschmeckt, gerochen, nicht begriffen, aber wahrgenommen.

Auch ich habe die Sondermeldungen gehört; auch ich habe die Wochenschauen mit den siegreichen Panzern gesehen; auch ich habe all die Ufa-Filme (oft heimlich, weil zu jung) angeschaut, von denen Grass berichtet – und war begeistert von Willy Birgel in Reitet für Deutschland, weniger von Stukas mit Carl Raddatz, weil ich den entfernten Verwandten nicht mochte –, aber in diesem gläubigen Applaus-Rausch war ich nie eingehüllt, niemand, den ich kannte: kein Schulkamerad, keine erste Knutsch-Anette, kein gefürchteter Vater. Endsieg erhoffen? Wie funktionierte denn das angesichts der in rauchenden Trümmern versinkenden Städte (Grass hat sowohl Dresden als auch Berlin in Schutt und Asche gesehen, er beschreibt es eindrucksvoll); angesichts der sehr bald eintretenden Kunsthonig- und Wurstersatz-Kümmerlichkeit; der allenthalben mit einem Bein, mit leerem Jackenärmel, mit der Blindenbrille in Straßenbahnen und Omnibussen Humpelnden; der viele Zeitungsseiten füllenden Anzeigen »Für Führer Volk und Vaterland auf dem Felde der Ehre gefallen. In stolzer Trauer…«. Ich erinnere mich an die schallende Ohrfeige des Vaters, als ich »Quatsch« gesagt hatte, »wie kann man denn stolz sein, wenn einer tot ist« – da war ein Schlittschuhlauf-Freund in Kurland gefallen, und ich war lange Abende bei der fassungslos weinenden Mutter gesessen.

Nun war Grass ja seit seinem fünfzehnten Lebensjahr fast immer kaserniert, nix Ku’damm-Cocktails neben eben noch brennenden Häusern, nix Wannsee-Bad »Für Juden verboten«; vielleicht hat er, eingesperrt in die dumpfe Kameraderie und eingesetzt schließlich in (erschütternd erzähltem) grausigem Fronteinsatz, nie einen Menschen mit Judenstern am Mantel gesehen – es muss eine Miefretorte gewesen sein. Aber kam nicht mal ein Kamerad vom Urlaub zurück und berichtete von der Not in Hannover, München oder Cottbus? Eine Remarque-hafte Szene, wie er einem eben noch hilfreichen Gefreiten, nun die Beine zerschossen, in die blutig zerfetzte Hose greifen muss, ob er »noch ein Mann« sei. Den Pimmel eines Gemetzelten in der Hand – und an Führer und Endsieg glauben, mit nunmehr 17 oder 18 Jahren?

Grass ist von geradezu wütender Ehrlichkeit; aber seine bis über des feigen Massenmörders schmähliches Ende, das er noch hinnahm als »im Kampf um die Reichshauptstadt gefallen«, bis über das Kriegsende hinausreichende Gläubigkeit ist schwer zu verstehen. Ohne einen Tupfer von Schminke gesteht er ein, dass es so war, er so war; aber wie und warum?

Grass misstraut der Erinnerung – aber die Bilder bedrängen ihn doch

Nun geschieht aber etwas Wundersames, das Beim Häuten der Zwiebel zu einem wichtigen, einem glücklich gelungenen Buch macht. Ihm, dem meisterlichen Erzähler, gelingt, was man – wenn ich nicht irre – in der Naturwissenschaft eine »Doppelhelix« nennt: In immer neuen Kurven, Ausbuchtungen, Schleifen führt er vor die schwärende Wunde, Schande. Er gibt preis, wie tief eingekerbt, stets bewahrt, stets sich dessen bewusst, diese verbogene Jugend sein Werk geprägt hat. Wie er die falsche Währung »Gläubigkeit« umgemünzt hat ins Wort, ob Gedicht oder Prosa: »Ich bereits angejahrt, er unverschämt jung; er liest sich Zukunft an, mich holt Vergangenheit ein; meine Kümmernisse sind nicht seine; was ihm nicht schädlich sein will, ihn also nicht als Schande drückt, muß ich, der ihm mehr als verwandt ist, nun abarbeiten. Zwischen beiden liegt Blatt auf Blatt verbrauchte Zeit.«