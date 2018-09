Jörg Ludewig schäumt sich auf dem Bild die Haare ein im Handtuch, das er sich um seinen Bauch gespannt hat, klemmt eine Shampooflasche. So wirbt der Radprofi im Internet für den Bielefelder Haarmittelhersteller Alpecin. Schön. Nur der Slogan irritiert: Doping für die Haare. Ausgerechnet Ludewig, denn an Rennen selbst durfte der T-Mobile-Fahrer zuletzt nicht teilnehmen. Ihm wird vorgeworfen, Kontakte zur Doping-Szene gehabt zu haben. Warum er ausgerechnet mit diesem Spruch wirbt? Der Slogan sei nur metaphorisch gemeint, erklärt Ludewig, ich billige Doping keinesfalls. Er habe zwar ein komisches Gefühl bei dieser Reklame, aber er sei entschlossen, seinen Werbevertrag zu verlängern. Und auch Alpecin gibt an, weiter mit dem suspendierten Fahrer werben zu wollen.