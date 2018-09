Matthias Stolz berichtete in der ZEIT Nr. 25/06 über den Podcast von Angela Merkel, in dem sie sich wöchentlich im Internet an die Nation wendet. Die bisherige Redaktion der Beiträge wurde vom Merkel-Biografen Wolfgang Stock übernommen. Nun ging der Auftrag an Jürgen Hausmann von der Münchner Firma Evisco. Pikanterweise ist Hausmann Edmund Stoibers Schwiegersohn. Das Bundespresseamt vermeldet sogleich, Hausmann habe den Zuschlagen nicht wegen, sondern trotz seiner verwandtschaftlichen Nähe zum bayerischen Ministerpräsidenten erhalten. Dafür garantiere Regierungssprecher Ulrich Wilhelm. Er habe sich, heißt es, bei der Erstellung der aufwändigen Kriterien, nach den der Auftrag vergeben wurde, komplett herausgehalten.