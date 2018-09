Kurz vor der Parlamentswahl in Österreich am 1. Oktober drängen Kleinparteien auf die Wahlzettel zum Beispiel die Piratenpartei mit dem 19-jährigen Vorsitzenden Florian Hufsky, die gegen Software-Patente und für straffreie Raubkopien kämpft. Auch der Puch-Klub, ein Verein für Motorrad- und Oldtimerfreunde, will antreten. Parteichef Josef Zauner will Tempolimits abschaffen und aus dem Kyoto-Protokoll austreten, denn: Abgase sind mir ein Anliegen. Die Partei Neutrales Freies Österreich möchte ebenfalls austreten und zwar aus der EU. Österreich solle zurück zur Neutralität von 1955. Mit der Sozialen Heimatpartei Österreichs hat der ehemalige Wiener FPÖ-Mann und Busfahrer Heinz Klötzer einen weiteren Rechtsableger in die Parteienlandschaft gepflanzt. Seine ausländische Lebensgefährtin habe er aber voll und ganz integriert.

Die Violetten schließlich, eine spirituell angehauchte Partei eines Salzburger Ehepaares, gehen mit der Liebe auf Stimmenfang. 2600 Unterschriften braucht jede dieser Parteien, um tatsächlich antreten zu können. Dass eine von ihnen die Vierprozenthürde knackt, halten Wahlforscher jedoch für unwahrscheinlich.