Nach dem Urlaub kehrt man zurück in die Heimatstadt, und alles wirkt so verändert. So geht es auch diesmal. Berlin liegt da im Sonnenschein, hässlich und schön, aufregend und spießig wie immer, die beste Stadt, in der man sich die Mieten noch leisten kann und wo die Bäume in der Mehrheit sind. Aber irgendwas stimmt hier nicht, etwas stört gewaltig. Da endlich fällt der Groschen: Es hängen mehr Menschen an den vielen Bäumen wie auch an unschuldigen Laternen als auf Straßen und Bürgersteigen herumlaufen. Wie nennt man diesen unnatürlichen Zustand noch gleich?

Wahlkampf! Schauderhaft. Schließlich ist der letzte Wahlkampf, der das Straßenbild der Hauptstadt beeinträchtigte, gerade mal ein Jahr her.

Dabei handelte es sich immerhin noch um eine Bundestagswahl, bei der es wirklich etwas zu entscheiden gab: Schwarz-Gelb oder Rot-Grün oder Weder-noch. Jetzt regiert Weder-noch. Aber in Berlin, also Berlin als Stadt beziehungsweise Land, da geht es nur um Rot mit Rot ohne Grün oder Rot mit Grün ohne Rot oder Rot mit Rot und Grün, man könnte auch sagen: Drei Farben: Rot. Und dafür nun Wahlkampf und die ganzen Plakate?

Aber dann wurde es doch ein wenig lustig. Und das kam so: Angela Merkel, die Chefin der Weder-noch-Koalition, trat diese Woche vor die Journalisten, die privat auch Bürger der Stadt Berlin und diesbezüglich zurzeit etwas gereizt sind. Prompt fragte einer die Kanzlerin ganz gemein: Sie werden bald den Staatssekretär im Verteidigungsministerium verlieren, weil Friedbert Pflüger ja am 17.

September zum Regierenden Bürgermeister von Berlin In dem Moment grölte die gesamte Bundespressekonferenz. Nur Angela Merkel blieb todernst. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass sie die Sekundärtugenden einer Kanzlerin besitzt (Gefühlsunterdrückung, Schauspielerei) hier war er. Übrigens bewies auch Friedbert Pflüger dieser Tage Humor. Auf die Frage, warum er in den Umfragen bei nur 20 Prozent liege, antwortete er ungerührt: Das ist der Bundestrend!