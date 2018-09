Am Samstag, dem 24. Juni 1944, veranstaltete Albert Speer, der Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion, im oberösterreichischen Linz eine Heerschau seines eigenen Herrschaftsbereichs. Ihm lag daran, zu beweisen, dass er nach seinem zeitweiligen politischen Absturz aus der Gnade des Führers und einer schweren Krankheit wieder auf der Höhe war. In dem beschaulichen Donaustädtchen versammelte er die Paladine der Rüstungsindustrie, Ausschussvorsitzende und eigene Mitarbeiter, insgesamt etwa 150 Personen. Um die gedrückte Stimmung der Versammlung zu heben, verbreitete Speer ungeniert Phantastereien über die Zukunft, sprach von weiteren Rüstungssteigerungen in den nächsten Monaten und zeigte sich überzeugt, dass in den Betrieben noch Reserven von bis zu 30 Prozent steckten. Als er sich nach dem Krieg daran erinnerte, erschrak er über die fast grotesk wirkende Tollkühnheit, ernsthaften Männern den Gedanken einzureden, daß immer noch eine äußerste Anstrengung den Erfolg bringen könne.

Der verzweifelte Zweckoptimismus des Ministers konnte niemanden, der seine fünf Sinne noch beisammen hatte, über den Ernst der Lage hinwegtäuschen. Am 6. Juni 1944, dem längsten Tag des Krieges, waren die Alliierten in der Normandie gelandet und hatten die von Stalin immer wieder angemahnte zweite Front eröffnet. Vierzehn Tage später begann die Rote Armee mit dreifacher Überlegenheit eine Offensive, die zehn Monate darauf mit der Einnahme Berlins endete. Seit Mai 1944 bombardierte die U.S. Air Force die deutsche Treibstoffindustrie nicht nur nachts, sondern auch tagsüber. Der auf Hochtouren laufenden deutschen Kriegsmaschine drohte das Öl auszugehen.

Die in der ersten Reihe sitzenden Alfried Krupp von Bohlen und Halbach und SS-Oberführer Hans Kehrl, Speers Chef des Rohstoff- und Planungsamtes, auch als Manager der Großraumwirtschaft in die Annalen des Dritten Reiches eingegangen, versicherten sich sechs Jahre später während ihrer Haft in Landsberg, dass ihnen zu diesem Zeitpunkt bereits der Glaube an einen erträglichen Kriegsausgang abhanden gekommen war. Kaum anzunehmen, dass die Mehrzahl der Anwesenden anderer Ansicht gewesen wäre.

Als Speer das Ministerium in Berlin am Pariser Platz 4 zwei Jahre zuvor übernommen hatte, war er außer sich vor Freude über die Größe der Aufgabe. Sie sei eine unwiderstehliche Herausforderung für ihn gewesen, erzählte seine Sekretärin nach dem Krieg der 37-Jährige triumphierte, die Welt gehörte ihm. Bisher hatte er seine Karriere als Lieblingsarchitekt Hitlers gemacht, von Rüstung verstand er wenig.

Aber der Führer hatte ein Faible für Dilettanten. Entscheidend war für ihn Speers großes Organisationstalent. Mit seiner Hilfe hoffte Hitler dem Zuständigkeitschaos in der Kriegswirtschaft ein Ende machen und die kriegsentscheidende Wende herbeizwingen zu können.

Um die Rüstungsproduktion der riesigen Heeresbürokratie zu entziehen, brauchte der Minister nicht nur einen Führerbefehl, sondern auch Mitarbeiter mit starken Nerven und kräftigem Biss. Amtschefs, die älter als 55 Jahre waren, hielt er auf Distanz. In diesem Alter herrschten, fand Speer, Routine und Anmaßung vor. War kein geeigneter Ersatz zur Stelle, sollten wenigstens die Stellvertreter nicht älter als 40 Jahre sein. So kam es, dass in seinem relativ kleinen Ministerium bis Kriegsende arbeiteten dort nicht mehr als 220 Beamte jugendliche Gesichter das Bild bestimmten, ebenso in dem riesigen Heer von über 10000 Managern und Technikern aus allen Bereichen der Industrie, die Speers Direktiven in den Rüstungsbetrieben umsetzen sollten.

Hitler selbst prägte für diesen Jugendstil das Wort von Speers Kindergarten. 6000 hoch motivierte Jungmanager, allesamt deutlich jünger als 50, hatten schließlich für den Endsieg gearbeitet. Mit ihnen beginnt die Personalgeschichte des Wirtschaftswunders. Auf die Härten der Nachkriegszeit waren sie bestens vorbereitet unter ihnen einflussreiche Unternehmenskapitäne wie VW-Chef Heinrich Nordhoff und Thyssen-Boss Hans-Günther Sohl, umtriebige Handelsherren wie Josef Neckermann und ehrgeizige Technikpioniere wie Ernst Heinkel, aber auch Professoren, zum Beispiel der Statistiker Wolf Wagenführ, der für die einheitliche Grundlage der Rohstoffbilanzen sorgte. Nach dem Krieg setzte er seine Karriere erst bei der Gewerkschaft und später als Leiter der statistischen Abteilung der Montanindustrie in Luxemburg fort und beschloss sie als Professor in Heidelberg. Oder Karl-Maria Hettlage, ein Finanzwissenschaftler, der während des Krieges Leiter der Finanz- und Wirtschaftsabteilung bei Speer war und danach Finanzberater von Bundeskanzler Konrad Adenauer. Als Staatssekretär war er der maßgebende Mann im Bundesfinanzministerium.