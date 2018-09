Waagerecht:

A Der Rückwert ist ein Vielfaches von P waager. D Quadratzahl G P senkr. plus P waager. H D senkr. ist ein Vielfaches I Primzahl J R senkr. mal O senkr. K N waager. plus D senkr. M L senkr. mal O waager. N D senkr. plus Q waager. O J waager. ist ein Vielfaches P Der Rückwert ist ein Vielfaches von L senkr. Q Primzahl S Vielfaches von P senkr. T Rückwert ist ein Vielfaches von L senkr. BILD

Senkrecht:

A Quadratzahl B Palindrom C S waager. plus T waager. D Rückwert von M waager. ist ein Vielfaches dieser Zahl E Quadrat von A waager. F Vielfaches des Rückwerts von I waager. J Vielfaches von H-waager. K P senkr. mal P waager. L Quadratzahl O Diese Zahl plus Q waager. ist eine Quadratzahl P Primzahl R Primzahl

Zweistein

Auflösung aus Nr. 39:

Eluso ist der Jüngste und trägt somit als Erster vor. Danach kommen der Reihe nach Celuso, Geluso, Beluso, Fluso, Deluso, Aluso und zuletzt Haluso