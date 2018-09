WER KANN SEINEN DIENST IM AUSLAND MACHEN?

Grundsätzlich gilt das Angebot, das im Behördenjargon anderer Dienst im Ausland heißt, für alle jungen Männer. Allerdings ist es an eine ganze Reihe formaler Bedingungen geknüpft: Wer ins Ausland geht, darf bei Dienstbeginn zum Beispiel nicht älter sein als 22 Jahre. Und er muss sich vor allem rechtzeitig um seine Stelle gekümmert haben wenn der Einberufungsbescheid zum Dienst in Deutschland vorliegt, ist es zu spät. Der klassische Weg ins Ausland führt über die obligatorische Musterung und die anschließende Kriegsdienstverweigerung. Wer dann eine Bestätigung vorlegt, dass er seinen Dienst im Ausland verrichtet, wird in Deutschland nicht einberufen. Aber Vorsicht: Einige Verbände, die im Ausland aktiv sind, haben lange Bewerbungsfristen, ein möglichst früher Kontakt empfiehlt sich.

IN WELCHEN LÄNDERN KANN MAN SEINEN ZIVILDIENST MACHEN?

Von afrikanischen Ländern wie Tansania und Äthiopien bis zu den europäischen Nachbarstaaten wie Polen und Frankreich ist fast alles im Angebot. Mehr als 200 Verbände sind offiziell anerkannt, jeder von ihnen hat ein anderes Zielgebiet. Entsprechend unterschiedlich sind die Aufgaben: Zu den Klassikern zählt die Betreuung von Gedenkstätten auf dem Gelände ehemaliger Konzentrationslager, aber auch Wohngemeinschaften mit Behinderten, Heime für Straßenkinder, Aufforstungsprojekte in den Subtropen und Brunnen-Baustellen in Afrika suchen Helfer. Wer ins englisch- oder französischsprachige Ausland geht, muss in den meisten Fällen die Landessprache fließend beherrschen. In vielen anderen Ländern bieten die Verbände ihren Mitarbeitern einen Sprachkurs an.

Wie viele Stellen gibt es im Ausland?

Das Angebot ist bei weitem kleiner als die Nachfrage: Den jährlich bis zu 90000 Zivildienstleistenden stehen etwa 1200 Stellenangebote im Ausland gegenüber.

Wie Bewirbt man sich?