Paris

Es war nur ein Ladengeschäft in der Hochhaussiedlung Cité des trois mille bei Paris, das vor einem Jahr ausbrannte. Aber weil es sich gleichzeitig um das erste zerstörte Polizeikommissariat in einer französischen Vorstadt handelte, galt der Anschlag als Kriegserklärung gegen die öffentliche Sicherheit. Seitdem sendet Innenminister Nicolas Sarkozy seine Polizisten in Kompaniestärke zu Razzien in die Banlieues aus. Oft schickt er Hubschrauber mit und feierte es jedes Mal als Erfolg, wenn hinter Dutzenden von aufgebrochenen Wohnungstüren ein paar mutmaßliche Rädelsführer festgenommen wurden. Ihnen drohen nun bis zu 15 Jahre Haft. Strafe, glaubt Sarkozy, ist die beste Prävention.

Wer jedoch heute die Cité des trois mille besucht, traut seinen Augen nicht: Auch nach einem Jahr ist die rußgeschwärzte Polizeiwache noch geschlossen. Nicht viel besser ergeht es der Nachbargemeinde Clichy-sous-Bois, wo 2005 die Krawalle losbrachen, nachdem zwei Jugendliche auf der Flucht vor der Polizei starben. Das gesamte Departement Seine-Saint-Denis im unruhigen Pariser Nordosten zählt 3600 Polizisten für 1,5 Millionen Einwohner. Seit den Krawallen wurden 16 zusätzliche Beamte abkommandiert. Dagegen verfügt das gleich große, aber wohlhabende Nachbar-Departement Hautes-de-Seine, wo auch die politische Wahlheimat des Innenministers liegt, seit langem über 15000 Sicherheitskräfte.

Zwar ist der Flächenbrand des November 2005 mit zehntausend verbrannten Autos und Hunderten zerstörter Gebäude eingedämmt. Doch die ungleiche Polizeipräsenz hat die Schwere der Anschläge nur verschärft. Früher kamen Polizisten von der Wache, heute sehen sie aus, als stammten sie direkt vom Mars. Mit ihren Überraschungseinsätzen haben es die schwer bewaffneten Einheiten der Bürgerkriegspolizei CRS und der Antikriminalitäts-Brigaden zwar geschafft, die Erfolgsstatistik des Innenministers zu stützen. Doch selbst Polizeigewerkschaften kritisieren, dass die eingesessenen Quartiersbeamten in den Trabantenstädten abgeschafft wurden. In vielen Banlieues, wo der letzte öffentliche Dienst, der noch nicht abgezogen wurde, die Lotteriebüros der staatlichen Française des Jeux sind, bekommt er jetzt die Quittung dafür.

Als kürzlich bekannt wurde, dass in den Supermärkten von Seine-Saint-Denis die Pétanque-Kugeln ausverkauft waren, glaubte kaum einer, dass die Leute plötzlich verstärkt dem Boule-Spiel frönen. In Wahrheit rüsteten sich Randalierer mit schweren Wurfgeschossen, um die Flashball-Salven der CRS-Einheiten zu quittieren. Leidtragende sind auch die überwiegend jungen Polizisten, die ohne Ortskenntnis und Berufserfahrung die Quartiere durchkämmen. Ruhig war es in den Banlieues noch nie, doch die Gewaltspirale weist steil nach oben.

Selbst im bislang friedlichen Marseille praktizieren Randalierer neue Guerilla-Methoden und zünden Linienbusse an. Seit dem Wochenende schwebt dort eine schwer verbrannte junge Frau in Lebensgefahr.

Gewöhnliche Kriminelle wollen möglichst unbemerkt agieren, sagt der Jugendsoziologe Sebastian Roché. Die jugendlichen Gewalttäter dagegen sind völlig blind und suchen nur das größte Aufsehen.