Die Hoffnung von Jörg Lau, dass nun zwischen Muslimen und Christen ein echter Dialog beginnt, teile ich nicht. Religionen haben bisher leider mehr Schranken zwischen den Menschen aufgerichtet als abgebaut.

Man reibt sich verwundert die Augen, ausgerechnet den Papst als Aufklärer über die Pathologien der Religion und gar als Inspirator einer neuen muslimischen Einheit zu finden. Und all das wegen eines Textes aus einem mittelalterlichen Heerlager um das Jahr 1391. Der Papst zitierte also Islam-Kritik aus einer Zeit, in der mit der beginnenden Inquisition das Christentum in puncto Gewalt, Aberglauben, Vorurteil und Autoritätsdenken selbst himmelschreiend pervertiert war.

Die Päpste waren nicht nur Mörder im großen Stil, sondern machten den Mord auch zu einem Rechtsgrundsatz der christlichen Kirche und zu einer Bedingung für die Erlösung. So übersetzte der katholische Historiker John Lord Acton im 19. Jahrhundert in der Korrespondenz mit der katholischen Historikerin Charlotte Lady Blennerhasset in Klartext, was der Vatikan damals als das Unkraut vom Acker des Herrn ausrotten zu bezeichnen pflegte. Päpste sind also angesichts der Kirchengeschichte nicht gerade prädestiniert, den Muslimen die Leviten zu lesen.

Das Problem von Religion und Gewalt sollte man daher nicht den religiösen Institutionen und deren Führern überlassen.

Karl Heinz Klein, Cuxhaven